Claudiu Zamfir

Rezultate IMM Plus 2024: Peste 550 de firme românești au obținut finanțări cu garanții FRC, prin componentele Construct Plus și Innovation Plus

Sursa imagine Dreamstime.com

Peste 550 de firme românești eligibile au obținut credite bancare cu garanții acordate de Fondul Român de Contragarantare (FRC), prin componentele Construct Plus și Innovation Plus din programul de finanțare IMM Plus 2024, a informat, marți, FRC, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Programul de creditare cu garanții de stat și dobânzi subvenționate IMM Plus 2024, cu toate subprogramele sale, s-a încheiat la data de 30 iunie 2024. Zeci de bănci au acordat credite antreprenorilor eligibili, iar partea de garanții publice a fost asigurată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și Fondul Român de Contragarantare (FRC). Acum, Fondul Român de Contragarantare a venit cu un bilanț al implementării programului, pe cele două componente de care s-a ocupat: Innovation Plus

Construct Plus În cele două subprograme, FRC a acordat garanții în numele și contul statului român în valoare de circa 1 miliard de lei pentru companii inovative și celor care activează în sectorul construcțiilor, proiectării și arhitecturii. Astfel, peste 550 de firme eligibile au obținut credite bancare în valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei, cu ajutorul garanțiilor acordate de FRC. Rezultă așadar o valoare medie de 2 milioane de lei a banilor împrumutași de fiecare firmă de la bănci, cu ajutorul garanțiilor FRC. Astfel, în perioada 2022-2024, volumul garanțiilor acordate de FRC firmelor românești ajunge la 2,35 miliarde de lei, iar valoarea cumulată a creditelor obținute de antreprenorii respectivi se ridică la circa 2,6 miliarde de lei, în programele succesive IMM Invest (2022), IMM Invest Plus (2023) și IMM Plus (2024). Finanțările au susținut afacerile românești în criza COVID-19 și criza determinată de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Fondul de contragarantare spune că a „analizat toate solicitările din pipe-line” în limita plafonului de garantare alocat, „în condițiile unei capacități administrative reduse”.

