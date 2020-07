Rezultate IMM Invest în 2 luni jumate: Câte credite au acordat băncile și care e suma

Au trecut 2 luni și jumătate de la redeschiderea poticnită a programului de creditare a firmelor cu garanții de stat, IMM Invest, iar Fondul de garantare a transmis rezultatele oficiale de până acum, în privința numărului de credite acordate IMM-urilor și a sumei garantate.

Cele 21 de bănci participante în program au aprobat IMM-urilor solicitante un număr de 11.589 de credite, iar volumul finanțării garantate este de peste 10,2 miliarde de lei, a menționat FNGCIMM într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

În total, 65.342 de microîntreprnderi și firme mici și mijlocii au solicitat credite în program, până în prezent.

Volumul total subscris este de peste 85 de miliarde de lei, din care aproximativ 60 miliarde lei reprezinta solicitari pentru credite de investitii, iar peste 25 miliarde sunt solicitari pentru credite capital de lucru, a menționat Fondul.

Instituția susține că „finantarea acestor IMM-uri va contribui la mentinerea a 802.806 persoane angajate si cu siguranta, va impulsiona crearea de alte noi locuri de muncă”.

Reamintim că plafonul total de garanții disponbil în program este de 15 miliarde de lei.

Firmele tip IMM se mai pot înscrie în programul IMM Invest până pe 31 decembrie 2020, prin aplicația electronică oficială.

Pe lângă garanțiile de stat care pot fi de 80% sau 90% din valoarea creditului, firmele selectate vor beneficia și de subvenționarea dobânzii la credit până la finalul anului 2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de condițiile economiei țării. Astfel, cu cât mai târziu obține un credit, o firmă beneficiază cu atât mai puțin de subvențiile la dobândă.

A început etapa a patra a IMM Invest

Programul IMM Invest prevede parcurgerea de catre IMM a patru etape:

Prima etapa presupune analiza eligibilitatii privind incadrarea in categoria IMM- realizata de catre FNGCIMM; În faza a doua banca selectata de catre IMM, solicita documentatia de credit, efectueaza analiza economico-financiara si conform propriilor norme de creditare, stabileste daca proiectul pentru care se solicita finantarea este viabil din punct de vedere economic, caz in care aproba creditul si transmite solicitarea de garantare catre FNGCIMM. În etapa a treia FNGCIMM analizează și garantează creditele aprobate de către instituțiile financiar bancare. Etapa a patra este, cea a acordarii ajutorului de stat.

„Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii IMM Invest România a intrat în cea de-a patra fază de implementare, cea a acordarii ajutorului de stat, care va asigura zero costuri de finantare pentru aplicantii programului. Aceasta subventie consta in garantarea împrumuturilor accesate prin program, precum si a platii sumelor cuvenite din cumulul comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite”, a mai anunțat luni FNGCIMM.

În etapa a patra, cea de acordare a ajutorului de stat, FNGCIMM calculeaza si efectueaza plata sumelor cuvenite băncilor în contul dobanzilor si comisioanelor pana la data de 31decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire.

La două luni si jumate de la debutul programului, FNGCIMM spune că a facut plati in contul granturilor acordate de 16 milioane de lei.

Spre comparație, soldul creditelor acordate de tot sistemul bancar IMM-urilor a crescut in ultimii 12 ani, cu 40 de miliarde de lei, de la 77 mld RON (2007) la 117 miliarde de lei (2019).

Media de crestere lunara a fost de 300 de milioane de lei.

„Prin facilitatile aduse de IMM Invest s-au acordat 10,220,224,704 lei in aproximativ 2 luni, ceea ce inseamna o crestere de 34 de ori peste media lunara din ultimul deceniu. Creditele prin IMM Invest reprezintă 11% din stocul total de credite în lei pentru companii. Anul trecut rata lunară de creștere a stocului de credite pentru companii era de aproximativ un miliard de lei pe luna”, susține directorul FNGCIMM, Dumitru Nancu, invocând date de la Banca Națională.

Nou program de garantare: Leasing la echipamente și utilaje

Nancu de la FNGCIMM a mai spus că autoritățile urmează să mai deschidă o măsură pe partea de garantare a creditării firmelor: „deblocarea accesului la creditul comercial (obtinerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finantare al firmelor din România”.

În perioada imediat urmatoarea FNGCIMM spune că „va operationaliza un nou program guvernamental, IMM Leasing de utilaje și echipamente, cu avans zero de finanţare”.

Valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei pe beneficiar şi isi propune stimularea accesarii finantarilor de tip leasing, in vederea achizitionarii de active noi sau second-hand pentru desfasurarea activitatii companiilor, in special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele de productie si asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.

Fondul susține că 4 măsuri de garantare „pot deveni pilonii de relansare a economiei”: