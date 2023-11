Ministrul Economiei: Programul Start-Up Nation trebuie să continue

Start-Up Nation este „un program care trebuie să continue”, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea.

El nu a precizat însă dacă s-a referit la ediția a treia (2022) a programului Start-Up Nation, aflată în implementare, sau despre o nouă ediție. O serie de consultanți pentru finanțări solicită, deja, avansuri de la antreprenori pentru proiecte destinate Start-Up Nation 2023, adică o ediție a patra a programului. Așa cum am avertizat pe StartupCafe.ro, în Legea bugetului de stat pe anul 2023 NU există niciun ban alocat unei ediții a patra a programului Start-Up Nation (2023).

„Continuăm împreună toate programele și proiectele cu care v-ați obișnuit. Start-Up Nation, un program-fanion al ministerului, întotdeauna (...). Este un program care trebuie să continue. Am făcut indicatorii la 5 ani. Știți câte companii care au derulat acum 5 ani de zile prin Startup Nation sunt astăzi pline de vitalitate în economia românească? N-o să credeți, dar 90% din acele firme sunt vii, au cifră de afaceri, au angajați, raportează profit. Și am să vin cu toate aceste detalii, pentru că este unul dintre programele pe care trebuie să le continuăm împreună alături de Femeia Antreprenor. (...) Continuăm de asemenea Start-Up Diaspora. Continuăm programele Microindustrializare și Comerț-Servicii, ordinele sunt publicate în Monitorul oficial, schimbpm un pic dinamica, mergem pe o primă de capital astfel încât să fie mult mai simplu” - a spus Oprea, la evenimentul „Topul Național al Firmelor Private din România”.