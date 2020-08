Se fac înscrieri: Concurs românesc de startup-uri IT, premiu de 100.000 Euro

Antreprenorii români cu startup-uri IT se pot înscrie la competiția online Startup Spotlight 2020, unde pot câștiga un premiu de cel puțin 100.000 de euro, sub formă de investiție, și au ocazia să discute cu Marius Tîrcă, confondator al decacordului UiPath, Mădălina Seghete, de la Branch.io și alți oameni de afaceri de succes.

Înscrierile se fac AICI, până pe 28 septembrie 2020.

Startup-urile selectate vor urma un program de 2 luni, începând cu data de 5 octombrie 2020. Timp de 4 ore pe săptămână, antreprenorii startup vor participa la sesiuni online de pitching, și întâlniri cu potențiali investitori și mentori.

Pe lista de potențiali investitori se numără reprezentanți ai unor fonduri de capital de risc importante, ca Accel, Atomico, Seedcamp, 500 Startups, Credo, Gapminder, TechAngels, Notion Capital, Early Bird Ventures.

De asemenea, participanții vor putea învăța de la experți de top elemente esențiale pentru business: management de produs, user experience, dezvoltare de business, vânzări, managementul echipei, investiții.

Startup Spotlight 2020 se va încheia cu un eveniment online Pitch Day, în care se va acorda un premiu de cel puțin 100.000 de euro, ca investiție.

În mod normal, competiția avea loc anual în cadrul conferinței How to Web de la București, dar anul acesta, din cauza pandemiei coronavirus COVID-19, evenimentul nu mai are loc. În schimb, se organizează în continuare doar Startup Spotlight, numai în format online.

Startup Spotlight este susținut de Google România, Orange România, KPMG România, Fitbit și alte companii mari.

Mai multe informații AICI.