Huawei a avut venituri în creștere și în anul 2019

Compania chineză de tehnologie Huawei, al doilea producător de telefoane mobile din lume, se menține pe creștere în anul 2019, chiar dacă veniturile obținute sunt sub așteptările sale inițiale.

Huawei estimează că va înregistra pe tot anul 2019 venituri de 850 de miliarde de yuani, adică 121,7 miliarde de dolari, a scris, marți, pe site-ul oficial, Eric Xu, președinte prin rotație al companiei.

Astfel, veniturile Huawei în 2019 sunt în creștere cu 18% față de anul trecut. Ritmul de creștere a încetinit totuși puțin. În 2018, veniturile companiei crescuseră cu revenue rose 19,5% față de 2017, potrivit Reuters.

„Aceste cifre sunt mai mici decât proiecțiile noastre inițiale, cu toate acestea afacerile rămân solide și rămânem puternici în fața adversității. (...) În ciuda eforturilor concertate ale guvernului SUA de a ne trage în jos, noi am mers în sens invers și continuăm să creăm valoare pentru clienții noștri”, a mai scris Eric Xu.

Huawei, care este primul producător mondial de echipamente de telecomunicații pentru companii și guverne, spune că activitatea sa în domeniu „a condus la lansarea comercială a rețelelor 5G”.

Pe partea de gadgeturi, Huawei a livrat 240 de milioane de smartphone-uri, pe parcursul anului 2019, a mai afirmat oficialul companiei.

În schimb, el a arătat că Huawei va continua să rămână și în anul 2020 pe Entity List, așa-numita „listă neagră” pe care guvernul SUA a trecut companii pe care le restricționează la accesul la tehnologii și afaceri cu piața și giganții americani tech.

„Va fi un an dificil. (...) Supraviețuirea va fi prima noastră prioritate”, a mai arătat Eric Xu.

Cel mai nou smartphone Huawei Mate 30 a ieșit pe piață în septembrie 2019, dar nu poate accesa o versiune licențiată a sistemului de operare Android de la Google, din cauza barierelor comerciale - mai scrie Reuters.

Reamintim că Huawei și alte câteva mari companii chineze au fost puse în fața unor sancțiuni dure în SUA, pe motiv că ar fi foarte apropiate de guvernul de la Beijing și că pun în pericol securitatea națională.

În august 2019, Huawei a prezentat în China propriul său sistem de operare care va fi pus pe smartphone-uri și pe alte dispozitive, compania chineză fiind amenințată că va pierde accesul la sistemul de operare Android, din cauza restricțiilor impuse de statul american. Sistemul se numește Harmony în engleză și Hongmeng în chineză.

În urma restricțiilor SUA, Huawei a anunțat pe 20 mai că „va continua să asigure actualizări de securitate, precum și servicii post-vânzare pentru toate dispozitivele Huawei și Honor existente, fie tablete, fie smartphone-uri, atât pentru cele deja vândute, cât și pentru cele aflate încă pe stoc la nivel global”.

Pe partea de echipamente de telecomunicații, Huawei este monitorizată atent în Occident din cauza relaţiilor cu instituţiile guvernamentale din China. Statele Unite acuză că echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activităţi de spionaj.

În 20 august 2019, și România a încheiat cu SUA un memorandum privind viitorul rețelelor 5G. În mod concret, Guvernul României și al SUA susțin nevoia respectării unor criterii criterii de evaluare riguroasă care ar trebui făcută furnizorilor de tehnologie 5G.

Astfel, evaluarea riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente:

- Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul Guvernului unui alt stat

- Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă

- Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.