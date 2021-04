UiPath țintește o evaluare la listarea pe bursă sub estimarea de la ultima investiție

Decacornul româno-american UiPath țintește o evaluare a companiei până la 25,8 miliarde de dolari, sub nivelul estimat al valorii sale, de 35 de miliarde de dolari, de la ultima investiție ridicată privat.

Datele apar într-un formular depus, luni, de UiPath la autoritatea americană de supraveghere a pieței de capital, pentru listarea companiei la Bursa de la New York, conform Market Watch. Compania IT româno-aericană se așteaptă să obțină un preț de 43-50 de dolari pe acțiune.

UiPath vrea să vândă 6,81 milioane de acțiuni de clasa A, ceea ce i-ar aduce 340 de milioane de dolari. De asemenea, acționarii ar urma să scoată la vânzare 14,47 milioane de acțiuni de clasă A.

Reamintim că la 1 februarie 2021, UiPath a anunțat că a obținut, prin tranzacție privată, o investiție de 750 de milioane de dolari, la o evaluarea a companei de 35 de miliarde de dolari. Runda F de investiție a fost condusă de fondul Alkeon Capital și Coatue, care erau deja investitori în companie. De asemenea, în runda de finanțare au mai participat Altimeter Capital, Dragoneer, IVP, Sequoia, Tiger Global și fonduri și conturi consiliate de T. Rowe Price Associates.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de antreprenorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. Dines, care este CEO-ul companiei, deține în continuare controlul decizional asupra firmei, deși este doar acționar minoritar, potrivit prospectului de listare la bursă.

UiPath, care are acum sediul central la New York, a devenit lider mondial în domeniul automatizărilor software (RPA – robotic process automation), soluții care eliberează angajații din diferite firme de sarcini repetitive la job pentru a se putea ocupa de activități mai creative. Concurența pe această piață este însă puternică, cei mai mari rivali ai românilor de la UiPath fiind companiile Automation Anywhere, Blue Prism, NICE, Pegasystems.

Printre clienții UiPath se numără: Adobe, Applied Materials, Chevron, CrowdStrike, CVS Health, Deutsche Post DHL, EY, Generali, Takeda Pharmaceuticals, Uber Technologies.