Cât de românesc este UiPath, și cât mai deține miliardarul român Daniel Dines din „decacornul” global

Miliardarul român Daniel Dines mai deține 5% din compania pe care a fondat-o, UiPath, dar păstrează în continuare controlul decizional din firmă, conform prospectului de listare la bursă a decacornului româno-american global.

UiPath urmează să se listeze la Bursa de la New York sub simbolul PATH, prin ofertă publică inițială (IPO). Conform prospectului de listare, fondatorul Daniel Solomon Dines (49 de ani), care este și director general (chief executive officer) și președinte al companiei, mai are 5% din acțiuni. Având în vedere că UiPath a fost evaluată la 35 de miliarde de dolari la ultima rundă de investiții, de 750 de milioane de dolari, se poate spune că Dines deține în acest moment acțiuni de 1,75 miliarde de dolari, ceea ce îl face să fie considerat cel mai bogat român. Conform Forbes România, frații Dragoș și Adrian Pavăl (Dedeman) au împreună o avere evaluată la 7,5 miliarde de lei (1,82 miliarde de dolari), iar Ion Țiriac, 6 miliarde de lei (1,46 miliarde dolari).

Deși mai are doar 5% din UiPath, Daniel Dines deține controlul decizional în acționariatul companiei româno-americane, pentru că acțiunile sale, de clasă B, au o putere de vot de 35 de ori mai mare decât acțiunile de clasa A.

„Drept urmare, domnul Dines va avea capacitatea de a controla rezultatul chestiunilor care necesită aprobarea acționarilor, inclusiv alegerea directorilor și aprobarea tranzacțiilor corporative semnificative, cum ar fi o fuziune sau altă vânzare a companiei sau a activelor noastre.” - scrie în prospectul de listare la bursă a UiPath.

CEO-ul UiPath ridică însă venturi destul de modeste în funcția sa, pentru o companie globală: salariul său a fost 106.000 de dolari, din care 100.000 de dolari au provenit de la subsidiara din România. În afară de salariu, compania i-a mai decontat în jur de 100.000 de dolari pentru cheltuieli cum ar fi asigurarea de sănătate, mesele, abonamentul la sala de sport, securitatea personală, participare la evenimente.

De asemenea, Daniel Dines a obținut 160 de milioane de dolari vânzându-și din acțiuni, în urma unei operațiuni în care UiPath a răscumpărat acțiuni de la angajați, în valoare totală de 268,8 milioane dolari, care a avut loc în 2018 și 2019.

Dar cât de românească este compania româno-americană. În străinătate, în tot felul de topuri și analize internaționale, UiPath este considerat decacorn românesc, fiind inclusă în poveștile de succes ale startup-urilor europene. Asta mai ales în analize europene. Totuși, în România sunt destule persoane care taie din elanul „patriot” al presei, spunând că UiPath este o companie americană, nu românească.

Într-adevăr, compania este înregistrată acum în SUA, pentru că altfel nici nu avea cum să obțină atâtea investiții (2 miliarde de dolari) și să ajungă la anvergura globală pe care o are. În schimb, în documentul depus la autoritatea americană de supraveghere a burselor (SEC) se subliniază peste tot locul central al României în viața decacornului:

UiPath a fost fondată în anul 2005 la București (sub numele de DeskOver) și a fost înregistrat în statul american Delaware în anul 2015, dar având sediul central la New York.

(sub numele de DeskOver) și a fost înregistrat în statul american în anul 2015, dar având sediul central la Conform situației de la data de 31 ianuarie 2021, UiPath are 2.863 de angajați full time , din care 122 sunt la sediul de la New York și 727 la București, România.

, din care sunt la sediul de la New York și la București, România. UiPath are prezență legală în 29 de țări, din care operațiunile principale sunt în SUA, România și Japonia.

din care operațiunile principale sunt în În prospect se specifică și faptul că fondatorul și șeful UiPath, Daniel Dines, este absolvent al Universității București (Facultatea de Matematică, mai exact).

UiPath - rezultate financiare

Ca multe dintre companiile de tehnologie aflate în expansiune, UiPath investește permanent și „arde” resurse pentru a-și dezvolta tehnologiile de vârf și a-și crește cota de piață. De aceea, decacordul româno-american și-a încheiat anul fiscal pe 31 ianuarie 2021 încă pe pierdere, dar aproape de a ajunge la break-even.



În 31 ianuarie 2021 a raportat venituri de 607 milioane de dolari pe anul fiscal încheiat, în creștere mare față de anul anterior, când avusese 336 de milioane de dolari, venituri.

Pierderile pe ultimul an au fost de 92 de milioane de dolari, în scădere mare față de anul anterior, când UiPath avusese pierderi de aproape 520 milioane dolari.

Reamintim că pe 1 februarie UiPath a ridicat o rundă de investiții de 750 de milioane de dolari, la o evaluare a companiei de 35 de miliarde de dolari. Investițiile totale ridicate de compaie sunt de circa 2 miliarde de dolari, înainte de așteptata listare la Bursa de la New York. .

Compania UiPath a fost fondată de Daniel Dines și Marius Tîrcă, în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver. Dines l-a recrutat pe Tîrcă mai întâi ca angajat, iar apoi l-a cooptat în calitate de cofondator. Și în prospectul din SUA, Marius Tîrcă figurează drept „persoană-cheie”.

UiPath a devenit, între timp, lider mondial în domeniul automatizărilor software (RPA – robotic process automation), soluții care eliberează angajații din diferite firme de sarcini repetitive la job pentru a se putea ocupa de activități mai creative. Concurența pe această piață este însă puternică, cei mai mari rivali ai românilor de la UiPath fiind companiile Automation Anywhere, Blue Prism, NICE, Pegasystems.

Printre clienții UiPath se numără: Adobe, Applied Materials, Chevron, CrowdStrike, CVS Health, Deutsche Post DHL, EY, Generali, Takeda Pharmaceuticals, Uber Technologies.