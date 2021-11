Magazinele de bijuterii Teilor și afacerile conexe vor să împrumute 45 milioane lei de la investitori români, prin obligațiuni

Grupul românesc de companii Teilor Holding S.A., care include magazinele de bijuterii cu același nume, dar și afaceri cu amanet, schimb valutar și transfer de bani, vrea ca până la sfârșitul anului 2021 să se finanțeze printr-un plasament privat de obligațiuni corporative cu o valoare estimativă de 45 milioane de lei.

Oferta de obligațiuni corporative va putea avea două tranșe - Euro și Lei - pentru a servi mai bine dezvoltării holdingului, precum și cererii investitorilor - afirmă joi Teilor Holding S.A., într-un comunicat transmis StartupCafe.

Obligațiunile vor avea o maturitate de cinci ani, iar rata dobânzii va fi stabilită în cadrul plasamentului privat.

În urma plasamentului, se intenționează ca obligațiunile să fie listate pe piața SMT - AeRO a Bursei de Valori București.

Oferta va fi intermediată de BT Capital Partners.

Capitalul atras de la investitori va fi împărțit și utilizat pentru dezvoltarea accelerată a celor trei afaceri:

Mai mult de jumătate din capitalul atras de TEILOR Holding va fi direcționat către TEILOR SRL și va fi utilizat pentru extinderea rețelei de magazine de bijuterii în România și Europa, precum și pentru investiții în platforma de eCommerce.

Aproximativ 18% din capital va fi direcționat către Invest Intermed GF IFN, iar fondurile vor fi utilizate pentru deschiderea de agenții noi și capitalul de lucru necesar acestora, precum și investiții care vor accelera creșterea cotei de piață a companiei în România.

Restul sumei, aproximativ 27%, va fi direcționată către Teilor Invest Exchange și va fi utilizată în principal pentru finanțarea dezvoltării rețelei de agenții în România și capitalului de lucru necesar acestora.

TEILOR Holding este o entitate înființată în 2021, care reunește sub o singură umbrelă toate afacerile antreprenorilor români Florin și Geanina Enache. Holdingul are un capital social de 350,5 milioane de lei și este asociat unic al TEILOR SRL, lanț de magazine de bijuterii de lux prezent în România, Polonia, Ungaria și Bulgaria, Teilor Invest Exchange SRL, o rețea de exchange offices, și Invest Intermed GF IFN SRL, o instituție financiară ne-bancară care desfășoară o activitate de intermediere financiară în sistem de împrumut pe termen scurt cu gaj, ultimele operând împreună sub marca MoneyGold. TEILOR Holding este controlat de Florin Enache (93,1%) și Geanina Enache (6,9%). La 30 iunie 2021, companiile care fac parte din TEILOR Holding aveau 497 de angajați în Romania și în străinătate.

În 2020, cele trei companii au generat o cifră de afaceri cumulată de 192,2 milioane de lei, EBITDA de 41,1 milioane de lei și un profit net de 30,6 milioane de lei. Între 2018 și 2020, cifra de afaceri combinată a crescut cu 35,5%, ca urmare a strategiei de extindere și dezvoltare implementată la nivelul tuturor celor trei companii. În ciuda pandemiei de COVID-19 și a impactului acesteia asupra operațiunilor magazinelor și agențiilor fizice, compania a reușit să crească cifra de afaceri față de 2019 cu 3% și și-a majorat marja de profit net cu două puncte procentuale. În primele șase luni ale anului 2021, companiile din TEILOR Holding au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 121,4 milioane lei, în creștere cu 84% față de primul semestru din 2020. În prima jumătate a anului 2021, EBITDA a atins 21,4 milioane lei în timp ce profitul net a fost de 13,8 milioane lei.