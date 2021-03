Ce fac fondatorii unui startup dezvoltator de aplicații după exit: În ce afaceri vor să investească

"T-Me Studios”, o firmă locală dezvoltatoare de aplicații mobile, a fost preluată recent de compania Mocha Global cu sediul central în New York. Am stat de vorbă cu fondatorii startup-ului românesc pentru a vedea în ce vor să investească banii obținuți din exit.

T-Me Studios a fost înființată în 2013 de Laurențiu Victor Bălașa și Matei Pavel, acționarii majoritari ai firmei (40%), dar între acționarii principali se număra și Marius Iordache (20%).

Una dintre cele mai populare aplicații dezvoltate de T-Me Studios este Redraw Keyboard, o aplicație de Android, care îi ajută pe utilizatori să își personalizeze tastatura telefonului mobil sau a tabletei.

Compania Mocha Global, lansată în 2017 în Statele Unite, are birouri în Londra, Moscova, Singapore și Beijing dezvoltă soluții software de monetizare a aplicațiilor.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică oficial, dar potrivit informațiilor din presa locală aceasta s-ar fi ridicat la circa 3 milioane de dolari (profit.ro).

"Nu am căutat activ un exit - această oportunitate a apărut ca rezultat al relațiilor bine construite cu partenerii noștri de-a lungul celor 7 ani de activitate. Am fost contactați de un fost colaborator care a găsit o legătură foarte interesantă între Mocha Global și noi. Am avut primele discuții în August 2020 și propunerea lor a avut foarte mult sens. Vânzarea ne permite să valorificăm mult mai bine ce am construit în ultimii 7 ani - tehnologie, echipă și audiență. Acum putem să facem parte dintr-un potențial unicorn. Asta a fost mereu visul T-Me Studios - așa că fingers crossed să ne iasă", spun fondatorii startup-ului.

Echipa din România - condusă în continuare de Matei Pavel care rămâne în companie în calitate de director general - va funcționa în tot sub brandul T-Me Studios, dar va fi integrată complet în echipa globală Mocha.

”Deja colegii din România lucrează cot la cot cu cei din US, UK, Rusia și China. Planul este să creștem mai multe echipe care să conducă toate direcțiile de produs ale companiei”, a declarat pentru StartupCafe.ro Laurențiu Victor Bălașa.

Echipa numără în prezent 12 membri, dar potrivit fondatorului urmează o creștere accelerată, urmând să ajungă la circa 40-50 de angajați până la final de an. Firma caută programatori Android și iOS, project manageri, ilustratori și artiști grafic, product manageri, business analysts și data analysts pentru departamentul de BI.

Cât despre planurile fondatorilor în urma acestui exit, Laurențiu spune că se va concentra împreună cu Marius pe un proiect lansat împreună în 2019, Underline – o aplicație dedicată pasionaților de citit.

”Investesc în Underline, o să ramân concentrat aici”, spune Marius.

Citește aici mai multe despre poveste T Me Studios

”Contribuția prin muncă este cea mai importantă sursă de fericire pentru mine. Am investit in ultimii ani în imobiliare și în câteva startupuri locale. Investițiile însă mă distrag de la munca mea. Iubesc să construiesc cu Marius noul nostru startup Underline, așa că probabil o să evit să fac orice altceva”, adaugă Laurențiu.

Cel de al treilea acționar, Matei spune că e mai deschis spre investiții mai diversificate din domenii precum turism, bursă și angel investing în startup-uri de tehnologie. ”Sunt plăcut impresionat de investițiile făcute până acum în câteva companii care construiesc tehnologie (dintre care cele mai cool sunt 2Performant și Soleadify) și vreau să mai risc”, a declarat Matei Pavel.