Subsidiara românească a UiPath a trecut pe profit și și-a crescut numărul de angajați în România 

Firma bucureșteană UiPath SRL, subsidiara românească a producătorului global de roboți software UiPath, a trecut pe profit în anul 2023, conform datelor oficiale raportate la Ministerul Finanțelor, în condițiile în care compania-mamă a rămas pe pierderi.

În anul 2023, UiPath SRL a raportat venituri totale de aproape 3 miliarde de lei (2.989.341.106 lei mai exact), adică aproximativ 650 milioane de dolari. Practic, încasările subsidiarei bucureștene sunt cât jumătate din totalul veniturilor companiei UiPath la nivel global.

Veniturile firmei bucureștene au scăzut cu 6% față de anul 2022, când a raportat 3,2 miliarde de lei. Cu toate acestea, în 2023 a trecut pe profit, cu aproape 32 de milioane de lei (31.859.701 mai exact), adică aproape 7 milioane de dolari. Asta după ce în 2022 raportase pierderi de aproape 250 de milioane de lei (54 milioane dolari).

De asemenea, UiPath SRL și-a crescut numărul de angajați de la 1035 în anul 2022 la 1112 în anul 2023, aceștia reprezentând aproximativ un sfert din personalul global al companiei româno-americane de tehnologii RPA (roboți software). Asta în condițiile în care industria IT trece prin restructurări, la nivel mondial.

La nivel global, în ultimul său an fiscal întreg, care s-a încheiat la 31 ianuarie 2024, compania IT româno-americană UiPath, listată pe Bursa de la New York, a raportat venituri totale de 1,308 miliarde de dolari, în creștere cu 24% față de precedentul an fiscal.

UiPath Inc. a raportat o pierdere netă de 89,8 milioane de dolari, în ultimul său an fiscal, în scădere totuși față de anul fiscal precedent, când a ieșit pe minus cu 328,3 milioane de dolari.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).