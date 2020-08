Startup-ul de car sharing Spark face parteneriat cu Renault şi ia 400 de maşini electrice

Firma lituaniană de închirieri maşini electrice SPARK face un parteneriat cu Renault şi îşi creşte flota din România cu 400 de mașini full-electric. Iată preţurile de închiriere.

Primele 100 de mașini sunt în curs de a fi adăugate în flotă, iar clienții SPARK din București pot închiria maşini din noua generație Renault ZOE. Prin acest parteneriat SPARK ajunge la o flotă 550 de mașini electrice în România.

Noile mașini vor crește semnificativ disponibilitatea serviciului în București. Renault ZOE este o mașină electrică potrivită pentru mobilitatea urbană, în interiorul orașului - anunţă reprezentanţii startup-ului.

Versiunea acestui model disponibilă pentru SPARK este dotată cu baterie de 40 kWh și are o autonomie de până la 300 de kilometri (WLTP)

Prețul curent de închiriere a acestei mașini este de 0,86 lei pentru un minut și 120 de lei pentru 24 de ore

„În exact un an de la debutul pe piața din România am ajuns la o creștere impresionantă. Am început cu mai puțin de 50 de mașini în București și curând vom avea peste 550 de autovehicule complet electrice pregătite pentru curse plăcute. Suntem foarte încântați de colaborarea cu Renault și ne așteptăm să fie una de succes, pe termen lung. Cu includerea în flotă a celor 400 de mașini Renault ZOE continuăm strategia de a deveni mai accesibili pentru clienții noștri și, totodată, cea mai mare platformă de car sharing din țară. Serviciul nostru devine deja o soluție populară pe măsură ce clienții SPARK au acces facil la o alternativă de mobilitate urbană accesibilă, cu emisii zero și fără complicații, care aduce și beneficiul unor călătorii sigure, într-un mediu izolat”, a spus Dimitar Stoyanov, country manager, SPARK România.

Spark a intrat la sfârşitul anului 2017 în Bulgaria cu circa 25 de maşini electrice. Într-un an a ajus să aibă 100 de maşini pe piaţa din Sofia şi estimează că până în 2019 va ajunge la o flotă de 400 de maşini eliectrice, potrivit novinite.com.

În Bulgaria, costul unui minut de închiriere este de 0,15 euro (0,7 lei), iar în Lituania, 0,17 euro (0,8 lei).

Un serviciu similar a fost lansat în România, în 2015, de un startup din Cluj. Preţurile de închiere a unei maşini încep de la 1,4 lei pe minut, la Pony (56 de lei pe oră) şi ajung până la 2,5 lei pe minut, în funcţie de tipul maşinii închiriate. “Folosind aplicația pentru smartphone, poți rezerva pentru 30 de minute orice mașină care apare pe hartă ca fiind disponibilă”, se arată pe site-ul companiei româneşti.

De asemenea, la începutul anului un grup de antreprenori a investit într-un nou serviciu de e-car sharing, CityLink, cu automobile Toyota Yaris și Toyota Corolla, disponibil în București. Prețurile pentru serviciile CityLink încep de la 0.6 lei/minut plus 0.8 lei/km (în funcție de tipul automobilului), cu un maxim zilnic de 140 de lei.

Pentru astfel de servicii şoferul nu trebuie să ducă maşina înapoi în punctul din care a luat-o, iar combustibilul și taxele de parcare sunt incluse în tariful de închiriere.