ANIS: Ce înseamnă pentru firmele IT eliminarea scutirii impozitului pe venit. Cât ar aduce scutirea la bugetul de stat

Firmele de IT nu au costuri operaţionale mari. Cam 80% din costurile unei firme sunt costuri cu forţa de muncă. Iar dacă acest cost ar creşte cu 10%, impactul în preţurile finale ale produselor şi serviciilor acestor firme va fi foarte mare. În cazul în care se ia o astfel de decizie cu siguranţă că va fi un impact major şi s-ar putea produce un dezechilibru - susţine Gabriela Mechea, director executiv ANIS. În luna septembrie, actualul premier Ludovic Orban a declarat într-un interviu HotNews.ro ca scutirea „nu-și mai produce efectele” și „nu e un capăt de țară să plătești acest impozit” de 10%.

Ne-am dori din partea executivului, înainte de a face o astfel de mişcare, să o facă bazată pe informaţii şi pe cifre şi pe discuţii cu specialiştii consultanţi şi să pună în balanţă cât câştigă şi cât pierd.

S-a vehiculat ca în România sunt peste 60.000 de astfel de beneficiari ai acestei scutiri, am auzit în ultima lună chiar că ar fi vorba chiar de 100.000. Aceste numere nu au un fundament, a mai spus Gabriela Mechea.

Totodată, reprezentanta ANIS a specificat că a solicitat celor de la ANAF date care să arate care este mai exact numărul total, pe industrie, al celor care beneficiază de această scutire de impozit.

"La începtutul anului 2016 beneficiau de scutirea impozitului (de 16% la momentul respectiv, n.red.) 33.800 angajaţi şi circa 3.000 firme, nu toate firmele din IT au beneficiat de aceste scutiri. Un calcul la cursul actual am ajunge la un impact bugetar de 5,5 milioane euro. Să presupunem ca de atunci numărul beneficiarilor s-a dublat. Cred că am avea un impact de maximum 10 milioane de euro la bugetul de stat.

Şi atunci, Guvernul ar trebui să se întrebe dacă merită riscul să destabilizezi acestă industrie care merge bine, dar este fragilă, în condiţiile în care în afară de acestă scutire nu a făcut nimic pentru industria IT.

Privim IT-ul ca o industrie pe creştere, care merge bine. Să ne uitam în jur, ce industrie merge la fel de bine? Nu prea mai ai", a mai adăugat Gabriela Mechea.

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat pentru Hotnews.ro, în luna septembrie (înainte de a ajunge la guvernare) că scutirea de impozit pe venit acordată în prezent unor categorii de angajați din domeniul IT „nu-și mai produce efectele” acum și „nu e un capăt de țară să plătești acest impozit” de 10%.

„Suntem deschiși la discuții privind alte forme de a susține acest sector, dar nu printr-o astfel de formă” - a mai spus Orban, la HotNews.ro.

Piaţa românească de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro până la finele anului, aproximativ 80% din vânzări se fac spre export. Numărul de angajări în firmele IT din România creşte cu cu circa 10% pe an, deşi continuă să fie sub nevoile din piaţă, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii.

Din cele 5,9 miliarde de euro, 4,8 miliarde reprezintă segmentul de software şi servicii. Creşterea este de circa 500 de milioane pe an.

Aproximativ jumătate din veniturile totale (2,7 miliarde de euro) sunt generate de companiile mari, cu peste 250 de angajaţi, urmate de companiile mici, cu până la 50 de angajaţi, care aduc un volum de 2,1 miliarde de euro, şi companii medii (50-249 de angajaţi), care contribuie cu 1,2 miliarde de euro.

Firmele cu capital străin reprezintă doar 10% din numărul total de companii din industrie, dar generază 73% din veniturile piaţei şi au un ritm susţinut de creştere de circa 12% pe an, comparativ cu cele româneşti care generează venituri de doar 27% pe an.