Rivalul Netflix de la Disney ajunge în Europa în martie

Compania de producție cinematografică Disney a anunțat că platforma sa de streaming video ― Disney+ ― se va lansa în Europa pe 24 martie. Serviciul care va rivaliza cu platforme precum Netflix sau HBO Go a înregistrat deja 41 de milioane de descărcări ale aplicației sale, în două luni de la lansarea oficială.

Inițial, Disney+ va fi lansat în Marea Britanie, Irlanda, Franța, Germania, Italia, Spania, Austria și Elveția, scrie iClarified.

Astfel, din 24 martie, în o parte din țările europene se va putea urmări în mod legal conținutul original care a debutat pe Disney+ în urma lansării sale oficiale în Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Olanda (la sfârșitul anului trecut).

Printre show-urile originalele se numără The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, Lady and the Tramp și The World According to Jeff Goldblum, scrie The Verge.

Prețul serviciului (în Marea Britanie) va fi același cu abonamentul standard de la Netflix. Totuși, Disney+ oferă o singură variantă de abonament, la un preț unic, fără funcții suplimentare blocate în spatele unor abonamente mai scumpe.

Potrivit Variety, platforma de streaming video a fost lansată cu aproape 500 de filme și 7.500 de episoade TV produse de companiile deținute de Disney (Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic).

După lansarea din 24 martie, reprezentanții Disney spun că serviciul va ajunge și în Belgia, țările nordice și Portugalia în vara acestui an.

Tot la sfârșitul anului trecut, Apple a lansat propriul serviciu de streaming video - Apple TV+.