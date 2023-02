12 milioane EUR pentru Ucraina strânse pe Revolut. Cât au donat românii

Aplicația fintech Revolut anunță că utilizatorii săi au donat într-un an, în aplicație, aproape 12 milioane de euro pentru refugiații din Ucraina, din care 860.000 de euro au fost donați de români către ONG-urile care s-au alăturat cauzei.

În total, la un an de la lansarea Apelului pentru Ucraina, Revolut și utilizatorii săi au colectat peste 11,8 milioane de euro în aplicație, din care 860.000 de euro donații realizate către ONG-urile din România (Crucea Roșie Română, Hope and Homes for Children, Fundația Regală Margareta a României, Code for Romania) implicate în acțiuni de susținere a populației afectate de războiul din țara vecină.

1,7 milioane euro reprezintă contribuția Revolut la donația către refugiații din Ucraina, așa cum a anunțat la 1 martie 2022 CEO-ul Revolut, Nik Storonsky.

Prin această campanie, fintech-ul își îndeamnă utilizatorii să doneze pentru populația ucraineană afectată de atacul Federației Ruse.

Crucea Roșie Română a sprijinit 575.538 de persoane afectate de război. A ajuns cu ajutor la mii de oameni cu alimente, produse de igienă, servicii de sănătate și sprijin psihosocial, servicii de integrare pentru copii și adulți etc. Au fost efectuate transporturi în Ucraina cu 462 de camioane încărcate cu 5.172 de tone de materiale de primă necesitate.

Hope and Homes for Children a sprijinit 8.000 de copii și adulți, dintre care 300 sunt copii din sistemul de protecție a copilului din Ucraina. Fundația s-a implicat în sprijinirea refugiaților la punctele de frontieră Siret și Sighetu Marmației.

Fundația Regală Margareta a României a oferit sprijin copiilor, mamelor, bunicilor și altor categorii vulnerabile, acționând printr-o rețea de 21 de ONG-uri locale. A venit în ajutorul a peste 5.300 de refugiați în 12 județe: Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Galați, Iași, Cluj, Maramureș, Tulcea, Satu Mare. Refugiații au fost sprijiniți cu: găzduire, mese, transport, îmbrăcăminte și încălțăminte, îndrumare, alinare emoțională, consiliere socială, servicii medicale, activități educaționale, dar și prin alte intervenții necesare.

Ecosistemul de soluții digitale dezvoltat de Code for Romania a ajutat deja 1,3 milioane de oameni. Pe lângă informațiile despre aspecte legale, refugiații au găsit informații despre cum pot avea acces sigur la un acoperiș, la servicii medicale pentru bolnavii cronici, educație sau transport.

Acum, Revolut a anunțat și funcția Colecții pentru a face mai ușoară identificarea și direcționarea de fonduri către ONG-urile asociate.

Funcția permite asocierea ONG-urilor care se dedică aceleiași cauze, în aplicație.

Compania de finanțe personale și tranzacții Revolut a fost fondată în anul 2015, la Londra, de către Nikolay Storonsky (CEO) și Vladyslav Yatsenko (CTO).