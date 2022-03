Nou program UiPath de beneficii pentru firme partenere

Firmele care distribuie și dezvoltă soluții de automatizări software pe platforma UiPath pot beneficia de o serie de facilități din partea companiei româno-americane de robotic process automation (RPA), printr-un nou program de parteneriat anunțat, miercuri, într-un comuncat oficial transmis StartupCafe.ro.

Pe scurt, prin Technology Partner Program, UiPath spune că le oferă distribuitorlor și dezvoltatorilor independenți de pe platforma sa de RPA o serie de avantaje care să permită acestor firme să dezvolte, să-și testeze, să-și certifice și să-și comercializeze soluțiile și să intre mai repede pe piețe.

Beneficiile pe care UiPath le promite firmelor partenere sunt:

Beneficii la construirea produselor de automatizare (Automation Build Benefits). UiPath investește în instrumente prin care partenerii își pot crea propriile integrări mai rapid. De asemenea, partenerii primesc acces mai robust la licențe trial (de probă), materiale de instruire pentru a-și spori eforturile de dezvoltare, precum și asistență pentru a permite partenerului respectiv și UiPath să-și extindă platformele și bazele de clienți.

Beneficii de marketing (Marketing Benefits). UiPath oferă partenerilor de tehnologie o serie de oportunități, inclusiv acces la programul de marketing pentru parteneri, o soluție de campanii de marketing „la cheie". Acest program permite firmelor respective să-și promoveze parteneriatul cu UiPath și valoarea oferită clienților. De asemenea, firmele partenere UiPath pot fi afișate pe site-ul oficial al corporației.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, compania are sediul central la New York. În aprilie 2021, UiPath a devenit prima companie fondată în România care a ajuns să se tranzacționeze pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume.

Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.