Un startup românesc ce ajută firmele sa-şi facă aplicaţii se listează pe o platformă americană de strangere de fonduri

Plant an App, startup românesc specializat în low-code, anunță listarea pe Republic.co, platformă renumită din Statele Unite ale Americii de tip equity crowdfunding. Compania vizează să atragă investiții de până la 1,07 milioane de dolari. Cum funcţionează o astfel de strângere de fonduri.

Procesul de a investi capital într-o companie listată pe Republic.co este extrem de simplu. Orice companie sau persoană fizică din întreaga lume poate devenit investitor într-un start-up de tehnologie.

Obiectivele Plant an App includ atragerea de investiții de cel puțin 25.000 de dolari, cu un target de 500.000 de dolari în maxim trei luni și 50% din această sumă în prima lună de la lansarea campaniei.

Campania Plant an App este activă pe platforma Republic.co până pe data de 21 martie 2021.

"Procesul de acceptare în platformă a fost un pitch în mai multe etape, destul de dificil, similar cu o interacțiune cu un fond de investiții. Această campanie este specială și pentru ipostaza în care ne aflăm: suntem o companie românească listată pe o platformă de equity crowdfunding din Statele Unite ale Americii, cu deschidere mare către investitori internaționali. Ne-ar plăcea să știm că nu suntem singuri, dar nu am reușit să identificăm alte startup-uri românești care să fi trecut prin această experiență”, a explicat Bogdan Lițescu, fondator și CEO Plant an App.

Spre deosebire de sistemul clasic de crowdfunding, unde clienții investesc diverse sume de bani în funcție de pachetele oferite (piloni sau Perks), în cazul Republic.co și equity crowdfunding, motivația celui care investește este de a deține acțiuni în companie, cu perspectiva de creștere a valorii acestora în viitor. Plant an App a stabilit și trei piloni de investiții pentru cei care vor cumpăra acțiuni, în funcție de valoarea investită.

Primul pilon - Produs și Servicii - presupune oferirea investitorilor discounturi la licențe Plant an App. Investitorii care alocă 100.000 de dolari vor primi un produs de nivel Minimum Viable Product, iar timp de o lună, echipa de implementări Plant an App va pune la punct un produs pe baza cerințelor investitorului.

Al doilea pilon - Recunoștință și Implicare - se referă la mențiuni pe site, în videouri, postate pe social media de către Plant an App, dar și oportunitatea de a participa la webinariile ținute de start-up pentru investitori. Va exista, de asemenea, și posibilitatea de a propune idei noi pentru viitorul platformei Plant an App.

Ultimul pilon - Responsabilitate - va fi accesibil multor investitori. Parte din misiunea Plant an App este aceea de a educa și instrui tinerii, astfel încât tehnologia low-code să poată fi adoptată la scară mare. De aceea, compania se angajează ca, pentru o investiție între 500 și 1.000 de dolari, să deruleze un program de instruire în low-code pe care investitorul îl poate folosi în nume propriu sau poate sponsoriza pentru altcineva. În cazul în care investitorul nu va nominaliza o persoană anume, atunci aceste programe vor fi direcționate către tineri din România și nu numai, persoane de nivel entry-level și juniori în tehnologie, care nu au avut încă oportunitatea de a aprofunda. Plant an App își propune astfel să susțină potențialul de dezvoltare în domeniul IT din România, dar și din regiune, și își asumă misiunea de a educa și forma ingineri în low-code de excepție.

În prezent, Plant an App are și o rețea proprietară de peste 4.000 de parteneri care pot deveni investitori. Investiția minimă este de 150 de dolari, iar compania preconizează că investiția medie va fi între 200 și 500 de dolari.

Plant an App este o platformă de dezvoltare low-code care ajută companii să construiască aplicații de business