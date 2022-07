MedLife cumpără, în locul rivalilor de la „Regina Maria”, cel mai mare spital privat din județul Argeș, Muntenia Pitești

Rețeaua medicală privată Medlife cumpără, în locul rivalilor de la „Regina Maria”, cel mai mare spital privat din județul Argeș, Muntenia Hospital, situat în municipiul Pitești.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, publicației StartupCafe.ro, MedLife a semnat preluarea a 99,76% din acțiunile Muntenia Hospital (foto), tranzacția urmând să fie analizată de către Consiliului Concurenței.

Spitalul piteștean era dorit și de rețeaua de sănătate „Regina Maria”, rivalul celor de la MedLife. Pe 8 iunie, „Regina Maria” a și anunțat oficial că urma să achiziționeze Spitalului Muntenia pentru a „închide cercul îngrijirii medicale”, precizând atunci că mai avea nevoie totuși de o decizie favorabilă a Consiliului Concurenței. Joi dimineața, 14 iulie, rețeaua Regina Maria a anunțat că „nu va finaliza procedura de achiziție a Spitalului Muntenia din Pitești”.

În aceeași zi, pe seară, avea să vină și anunțul rivalului MedLife, privind preluarea Muntenia Hospital.

Președintele și directorul general (CEO) al MedLife Group, Mihai Marcu, a afirmat:

„Semnarea noului parteneriat este încă un pas important care vine să susțină angajamentul nostru, de a face împreună România bine, cu grijă și empatie față de pacienții noștri. Ne-am extins serviciile în zona de wellness, dar și în zona de asigurări, devenind astfel primul și cel mai mare integrator de servicii medicale la nivel național cu know how 100% românesc. De la prevenție și welness în regim de retail sau de abonamente medicale, la intervenții complexe și spitalizare oferite în regim fee for service sau de asigurare medicală, oferim soluții complete în beneficiul pacientului român. Practic, punem laolaltă medici și specialiști români, tehnologie de ultimă generație și expertiza noastră, a celui mai mare integrator de servicii medicale private din România, cu obiectivul de a contribui la o îmbunătățire a calității vieții și a oferi soluții medicale complete, acasă, în România”.