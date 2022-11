Mark Zuckerberg concediază 11.000 de angajați de la platformele sale, inclusiv Facebook și Instagram

Meta, compania din spatele rețelelor sociale Facebook, Instagram, WhatsApp și altele, foarte populare și în România, a anunțat miercuri că va concedia 13% din personalul său, adică 11.000 de angajați.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a transmis decizia printr-o scrisoare către echipa sa.

„Astăzi vă împărtășesc una dintre cele mai dificile schimbări pe care le-am făcut în istoria Meta. Am decis să reduc echipa noastră cu aproximativ 13% și să las peste 11.000 din angajații noștri talentați să plece” - le-a transmis Mark Zuckerberg angajaților săi.

El a mai spus că Meta va lua o serie de măsuri suplimentare pentru a deveni „o companie mai eficientă”. Șeful platformelor Facebook, Instagram și altele, susține că va reduce „cheltuielile discreționare” și nu va mai face angajari până în primul trimestru din 2023.

Am scris și noi pe StartupCafe.ro săptămâna aceasta despre concedierile de la platformele aflate sub umbrela Meta, fiind primul val de disponibilizări din istoria de 18 ani a companiei tech.

Meta a menționat la sfârșitul lunii septembrie, într-un raport, că are peste 87.000 de angajați la nivel global.

În scrisoarea către angajați, CEO-ul Meta a explicat și motivul concedierilor:

„La începutul pandemiei COVID-19, lumea s-a mutat rapid online, iar evoluția comerțului online a dus la o creștere uriașă a veniturilor. Mulți oameni au prezis că aceasta va fi o accelerare continuă care va continua chiar și după încheierea pandemiei. Așa am făcut și eu, am luat decizia de a ne crește semnificativ investițiile. Din păcate, acest lucru nu s-a desfășurat așa cum mă așteptam. Nu numai că eCommerce-ul a revenit la tendințele anterioare, dar recesiunea, creșterea concurenței și pierderea „semnalului” publicitar au făcut ca veniturile noastre să fie mult mai mici decât mă așteptam. Am înțeles greșit și îmi asum responsabilitatea pentru asta” - a menționat Zuckerberg.