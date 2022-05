Magazinul online românesc Vivre: pierderi de 17 milioane euro într-un an

Magazinul online românesc Vivre, specializat pe mobilă și decorațiuni, a înregistrat pierderi de 84,7 milioane de lei (peste 17 milioane euro) în anul 2021, potrivit rezultatelor financiare publicate zilele trecute de retailer.

Compania românească a avut venituri totale din exploatare de 250 de milioane de lei în anul 2021, în scădere cu 16,7% față de 2020. Dacă în anul 2020, când a venit pandemia COVID-19, firma a fost pe plus, cu 7,4 milioane de lei profit, în 2021 a picat abrupt, cu pierderi de 84,7 milioane de lei, adică 33,9% din cifra de afaceri.

„În perioada analizată( 2018-2021), Profitul Net a inregistrat o crestere consecventa, atingand in 2020 valoarea de 7,4 milioane RON si o marja de 2,5%. In 2018 si 2019 Profitul Net a fost afectat de inregistrarea unei pierderi din diferentele de cursul valutar. Datorita reinvestirii profitului in dezvoltarea de module software necesare pentru administrarea platformelor Vivre, Societatea a fost scutita de la plata impozitului pe profit in 2018 si 2019, conform codului fiscal in vigoare. In 2020, Profitul Net a fost afectat de inregistrarea de pierderi din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, impozitul pe profit si alte impozite. În 2021 se inregistreaza o pierdere neta de 84.782.498 RON” - a notat Vivre în raportul său anual depus la Bursa de Valori București.

Cel mai mare volum de venituri ale companiei sunt din activitatea de magazin online. De asemenea, 3 milioane de lei a obținut din comisioanele percepute de la alți comercianți, care și-au listat produsele pe marketplaceăul Vivre, ca parteneri.

Top categorii de produse vândute pe Vivre

Dintr-un volum total de vânzări de 244 milioane de lei, anul 2021, cele mai vândute produse pe Vivre au fost din următoarele categorii:

Mobilier 100 milioane lei, Decoratiuni si accesorii pentru casa 24,4 milioane lei, Stil de viata si fashion 19,5 milioane lei, Iluminat 24,4 milioane lei, Textile si covoare 29,3 milioane lei, Bucatarie 22 milioane lei, Dormitor 17,1 milioane lei Baie 4,9milioane lei.

Pe țări, Vivre a obținut cel mai mare volum de vînzări în:

România - 43,96%, Bulgaria - 14,49%, Croația- 12,18%, Ungaria - 9,5%.

Vivre se promovează pe canale de marketing online „care includ motoarele de cautare (de exemplu, in cooperare cu Google). In acest scop, sunt analizati in mod constant un numar mare de termeni de cautare in limbi relevante pentru pietele tinta ale Vivre, pentru a gasi termenii cei mai potriviti pentru orice anotimp, dar si pentru a asigura un rang ridicat al site-urilor si aplicatiilor Vivre” - spune compania românească de comerț electronic.

În plus, sunt create campanii de retargeting, marketing afiliat, real time bidding, precum si de social media si se coopereaza in aceste demersuri cu entitati cunoscute precum Facebook, RTB, 2Performant, Google si altele.

Cine sunt patronii Vivre

Vivre a fost fondată în anul 2012, la București, de Monica Cadogan, alături de principalul investitor, fondul de investiții Neogen. Andras Nagy, care lucra în grupul Neogen atunci, s-a numărat printre cofondatorii Vivre, preluând funcția de director de tehnologie (CTO). Cel de-al treilea cofondator al Vivre este omul de afaceri originar din Republica Moldova Călin Fusu, care controlează grupul Neogen.

În 2022, Neogen a mai investit 2,5 milioane de euro în Vivre Deco S.A., prin majorare de capital (1,5 milioane euro) și împrumut acordat firmei de comerț online (1 milion euro). În anul 2021, compania avea emise și obligațiuni de 51,7 milioane de lei.

În prezent, Vivre este deținută de grupul Neogen SA, cu 51,81% din capitalul social, Andras Nagy are 4,82%, iar Monica Cadogan și soțul ei Oliver Cadogan, originar din Irlanda, dețin 43,37% din compania de e-commerce, printr-o altă firmă a lor, Advisory Delta SRL.

Reamintim că, anul trecut, Monica Cadogan (40 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de CEO al Vivre, ieșind și din Consiliul de Administrație, unde a rămas soțul ei, Oliver. Din septembrie 2021, Călin Fusu (48 de ani) conduce Vivre, în calitate de CEO.

În anul 2021, firma avea 315 salariați, din care 30 pe partea de dezvoltare de sofware (programatori, în principal). De asemenea, 162 de salariați erau încadrați pe roluri în logistică, iar 57 pe marketing.