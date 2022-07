Kill Switch în România. Rise Project: Uber a blocat accesul la servere în timpul unui control al Poliției, la biroul din București, în 2015, conform unui mail intern

În decembrie 2015, Uber a blocat accesul la serverele companiei, în timpul unui control inopinat al Poliției Economice române la sediul din București al firmei, potrivit unui e-mail intern din compania de ridesharing, citat de Rise Project.

Reamintim că publicația britanică The Guardian a relatat că, în perioada 2013-2017, Uber a folosit un așa-numit protocol „Kill Switch”, un fel de întrerupător de urgență, prin care bloca accesul la sistemele IT ale companiei, în timpul descinderilor autorităților la birourile locale din mai multe țări, inclusiv în România.

Jurnaliștii români de la Rise Project vin acum cu detalii, în ancheta lor privind Uber România. Situația din 2015 a fost descrisă de Rob Khazzam, managerul general al Uber pe Europa Centrală și de Est, într-un mail către mai mulți colegi, intrat în posesia Rise Project.

În 22 decembrie 2015, polițiștii români de la Serviciul de Criminalitate Economică au descins la biroul Uber din București, în urma unei plângeri anonime.

„Astăzi biroul de la București a primit o vizită neașteptată de la Serviciul de Criminalitate Economică, o unitate a poliției locale (...) Plângerea conține detalii semnificative despre modul în care funcționează serviciul nostru, de ce este greu de aplicat legea (împotriva mașinilor nemarcate) și a făcut referire în mod repetat la faptul că mulți polițiști folosesc serviciul ca șoferi (ceea ce este adevărat). Mai menționează că furnizează servicii de transport ilegal, fapt care ar fi foarte jenant pentru poliție dacă informația ar deveni publică” - spunea atunci managerul din cadrul Uber, în mailul prezentat de Rise Project.

Atunci biroul Uber de la București „a urmat protocolul IT, adică blocarea accesului la servere în cazul controalelor inopinate ale poliției, astfel încât anchetatorii să nu aibă acces la documentele și mesajele interne” - dezvăluie Rise Project, în baza corespondenței interne din cadrul Uber.

Două ore a ținut vizita inopinată a polițiștilor la Uber România, timp în care au chestionat-o pe Nicoleta Diaconu Schroeder, managerul general al afacerilor din România ale companiei americane, fiica șefului de atunci al ANAF, Gelu Ștefan Diaconu.

Anchetatorii nu au luat niciun document cu ei și nu au accesat calculatoarele Uber, dar i-au cerut Nicoleta Diaconu Schroeder să se prezinte la poliție pe 4 ianuarie 2016 cu mai multe documente, conform investigației Rise Project.

Atunci lucra la Uber România și Ionuț Lăcustă, care era manager de politici publice pe Europa Centrală și de Est. Între timp, el a plecat din compania de ridesharing și s-a angajat la aplicația de livrări Glovo.

Referitor la descinderea polițiștilor, din 2015, Lăcustă a scris, le-a scris la vremea aceea șefilor săi din cadrul Uber un mail citat de Rise: „Singura problemă importantă este că plângerea menționează polițiști înregistrați în platforma noastră, lucru care se situează într-o zonă gri a legii”.

The Guardian a anunțat că a primit circa 124.000 de documente interne ale Uber, inclusiv mailuri și mesaje WhatsApp schimbate de șefii aplicației de transport la cerere, din perioada 2013-2017, când firma era condusă, în calitate de CEO, de cofondatorul Travis Kalanick, plecat între timp din companie. The Guardian a oferit documentele și organizației International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), din care face parte și Rise Project.

Citește AICI ancheta Rise Project...

Ce spune Uber în urma investigației jurnaliștilor

StartrupCafe.ro a solicitat un punct de vedere Uber România, prin intermediul firmei de relații publice care reprezintă compania. Nu am primit un răspuns din partea Uber România, dar am fost îndrumați către poziția oficială exprimată la nivel central de corporația Uber.

În mesajul oficial, compania americană nu neagă informațiile, dar dă asigurări că și-a reformat practicile de business, odată cu numirea lui Dara Khosrowshahi în funcția de CEO în locul lui Travis Kalanick.

„Nu avem și nu vom găsi scuze pentru comportamentul nostru din trecut care nu este, în mod clar, în conformitate cu valorile noastre prezente. În schimb, cerem publicului să ne judece după ceea ce am făcut în ultimii cinci ani și după ce vom face în anii următori” - spune Uber.

De asemenea, Uber l-a angajat pe fostul procuror general al SUA, Eric Holder, să investigheze practicile de business ale companiei, iar acesta a făcut o serie de recomandări executivilor firmei de ridesharing.

Compania listată la Bursa de la New York dă asigurări acum că a trecut de la „o eră a confruntării la una a colaborării”, așezându-se la masa de negociere cu firmele de taxi și cu sindicatele.