Joburi în IT: Verifone caută să angajeze peste 50 de persoane în România

Verifone, un furnizor de soluții de plată și comerț la nivel global, vrea să își mărească echipa din România și caută alți cel puțin 50 de oameni până la finalul anului 2022.

În zona de inginerie compania caută specialiști în dezvoltare software, testare și QA manual/automat, dar și product management, în timp ce în zona financiară sunt deschise roluri specifice industriei plăților precum Senior Accountant, Order to Cash, Financial Operations, Clearing and Settlement.

Totodată, compania are nevoie de specialiști în servicii pentru clienți cunoscători de germană.

Așadar, pozițiile deschise în acest moment și cele ca vor fi disponibile în lunile următoare acoperă arii diferite de business.

„Avem unul dintre cele mai competitive pachete de beneficii din rândul companiilor de pe piața plăților în acest moment. Fiecare angajat are la dispoziție opțiunile din platforma Benefit Online, dar și abonament la servicii medicale, acces la Bookster, iar colegii care aleg să vină la birou au parte de diferite surprize delicioase. Am început să reluăm și activitățile pre-pandemie precum evenimentele în echipă, participarea la maratoane sau sesiuni de yoga și wellbeing. Urmărim mereu să oferim membrilor echipei un program cât mai echilibrat, în care optimizăm activitatea profesională și parcusul de dezvoltare și training, și le completăm cu activități de recreere și timp de calitate petrecut în familie”, spune Anca Dogaru, HR Manager în cadrul Verifone România.

Centrul R&D din București este prioritar pentru compania-mamă Verifone și a atras în acest an, doar în perioada ianuarie-august peste 90 de specialiști în domeniul complex al plăților electronice.

La finalul anului, dacă rolurile deschise vor fi ocupate, echipa din România ar urma să ajungă la peste 350 de angajați. La nivel global, Verifone are peste 4300 de angajați.