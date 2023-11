Circa 100.000 de IT-iști, afectați de noua taxare a salariilor, din România, dar impactul asupra clienților va fi minim (ANIS)

Circa 100.000 de salariați din sectorul IT din România vor fi afectați de noua formulă de taxare a salariilor din domeniu, prin reducerea facilității acordate la impozitul pe venit, însă clienții companiilor IT respective vor resimți un impact minim, estimează patronatul industriei românești de software, ANIS, într-o informare la solicitarea StartupCafe.ro.

Reamintim că Guvernul a decis să reintroducă impozitul de 10% pe venitul salarial pentru fracțiunea de peste 10.000 de lei din salariul brut al specialiștilor IT.

În context, organizația patronală din IT anticipează că parțial salariații din sector vor trece la forme independente de lucru, cum ar fi PFA sau microîntreprinderi proprii, în condițiile în care nici aceste forme de organizare a activității nu au fost ocolite de modificările fiscale.

Sunt profesioniști care doresc să lucreze ca freelanceri, au o clientelă diversificată și un venit suficient ca să nu renunțe la acest statut chiar în condițiile în care taxele cresc, în timp ce sunt specialiști care preferă lucrul în companii mai mari, cu echipe diverse, cu produse și proiecte complexe, cu oportunități de învățare pe tehnologii noi etc. Ce am văzut pe parcursul anului este și un început de consolidare a industriei, cu câteva tranzacții de M&A, în condițiile în care industria are circa 1.200 de companii mici, medii și mari și circa 27.000 de companii micro. Evident, cea din urmă categorie este cea mai dinamică din punct de vedere al numerelor – multe micro se înființează sau se închid în fiecare an” - spune ANIS.

În schimb, patronatul firmelor de software din România nu întrevede un impact semnificativ asupra clienților, în urma reducerii facilității privind impozitul pe salariile angajaților din IT.

„Tot companiile decid modul in care vor distribui in propriile bugete orice creștere de taxe sau impozite. Industria IT are ca specific o durată medie spre mare de vânzare, în care contractele noi se încheie după un proces mai îndelungat. Totodată sunt proiecte cu durată mare de implementare asupra cărora nu se pot aduce modificări de costuri fără o justificare foarte serioasă. Din discuțiile cu membrii estimăm că, pentru moment, impactul la nivelul clienților va fi minim dar pe termen lung e posibil să se înregistreze o creștere a costurilor la nivel de proiecte. Ca patronat, am continuat discuțiile cu autoritățile pentru a identifica împreună măsuri suplimentare potrivite pentru a sprijini în continuare industria cu obiectivul ca România să devină un hub regional pentru inovație și cercetare-dezvoltare în IT. Urmează în perioada următoare să revenim cu propuneri concrete” - a mai arătat patronatul firmelor IT din România.