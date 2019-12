Cât au furat hoții de criptomonede în 2019: Creștere de 150% față de 2018

Pierderile provocate de furturile de criptomonede au crescut în 2019, comparativ cu anul trecut. Potrivit unui raport al CipherTrace, pierderile au urcat cu peste 150% în primele 9 luni ale acestui an, la 4,4 miliarde de dolari — de la 1,7 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului 2018.

Criptomonedele au atras din ce în ce mai multă atenție din partea autorităţilor de reglementare din întreaga lume, pe măsură ce dezvoltatorii şi investitorii încearcă să aducă clasa lor de active pe segmentul principal.

Potrivit analizei CipherTrace, creșterea din acest an a pierderilor a fost determinată de 2 mari fraude:

Citește și Parole pierdute şi datorii de 190 milioane de dolari, după moartea fondatorului unui exchange de criptomonede

”Chiar şi fără cele două fraude, asistăm la furturi de ordinul milioanelor de dolari. De la an la an are loc o creştere relativ consistentă a activităţilor infracţionale şi nu ne aşteptăm ca acest lucru să se schimbe peste noapte”, explică Dave Jevans.