Fondatorul primului unicorn bulgăresc participă la conferința How to Web din București

În perioada 21 - 22 septembrie 2022 va avea loc în format fizic conferința How to Web susținută de Google for Startups, eveniment dedicat startup-urilor și inovării din Europa de Est și va avea loc la București.

Evenimentul, care se va desfășura la Face Convention Center, cu titlul „Time to Build”, reunește antreprenori, investitori, dezvoltatori de produse și specialiști în tehnologie.

Hristo Borisov și Matt Lerner sunt primii speakeri anunțați. Hristo Borisov este CEO-ul și unul dintre fondatorii Payhawk, startup IT din Bulgaria, cel mai recent „unicorn” din Estul Europeni.

De cealaltă parte, Matt Lerner este fondatorul Startup Core Strengths, program de dezvoltare pentru startup-uri din Europa.

„How to Web este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit antreprenorial și inovativ. Prin inițiativele pe care le demarăm an de an, creăm contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se întâlnească, să se inspire și să acționeze pentru dezvoltarea ideilor care pot să schimbe lumea. Ne bucurăm că anul acesta putem reveni în formatul fizic, pentru a aduce experți globali pe scenă și a readuce aminte publicului că puterea inovării este în mâinile celor care caută soluții și a celor care construiesc”, spune Alexandru Agatinei, CEO How to Web.

În ce constă evenimentul How to Web

Pe parcursul celor două zile, How to Web oferă networking și acces la startup-uri și produse din regiune.

„Liderii startup-urilor unicorn, pionierii metodologiilor de succes din industria de produse digitale sau alți experți recunoscuți global vor fi prezenți la acest eveniment”, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

În cadrul evenimentului se va desfășura și Spotlight, cel mai recunoscut program de matchmaking și competiție pentru startup-uri din această regiune a Europei. 20 de startup-uri de tehnologie vor concura pentru premiul investiție oferit la finalul programului.

Prima serie de bilete este cea de community tickets, lansată în număr limitat și este disponibilă timp de o săptămână.

Cei care vor să participe la eveniment, își pot achiziționa biletele de AICI.