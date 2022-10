Firma românească de imobiliare One mai finalizează o achiziție. Valoarea tranzacției

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties achiziționează o clădire de birouri din București, valoarea tranzacției ridicându-se la 9,5 milioane de Euro.

Firma românească de imobiliare One (simbol bursier One) a finalizat achiziția Eliade Tower, clădire de birouri situată pe Bulevardul Mircea Eliade nr. 18, lângă One Floreasca City, dezvoltat pe un teren de 2,9 ha, pe care se afla fosta fabrică Automatica.

Ansamblul are o componentă de birouri – One Tower, trei turnuri rezidențiale – One Mircea Eliade și o zonă comercială – One Gallery (fosta fabrică Ford).

„Suntem interesați de oportunități de achiziție de proprietăți cheie pentru portofoliul nostru, iar recenta noastră majorare de capital ne permite să continuăm aceste planuri. Eliade Tower este poziționat strategic lângă One Floreasca City, în poate cel mai dorit loc din Bucureștiul de astăzi. Pe termen scurt Eliade Tower va funcționa ca o clădire de birouri în portofoliul de birouri companiei noastre, dar pe termen mediu și lung vom analiza utilizarea optimă a proprietății”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Clădirea Eliade Tower are o suprafață de aproximativ 10.000 mp, fiind amplasată pe un teren de 4.224 mp, are 10 etaje și beneficiază de parcare supraterană. În prezent, este închiriată în proporție de aproximativ 50%.