Firmă românească de securitate cibernetică, vândută unei companii IT globale

PDQ, companie internațională de management IT, a cumpărat CODA Intelligence, firmă românească specializată în soluții de securitate cibernetică și una dintre primele investiții ale fondului Early Game Ventures, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

De curând, PDQ a anunțat lansarea PDQ Detect, o nouă soluție de detectare și management al vulnerabilităților software, dezvoltată în urma achiziției CODA.

„Suntem încântați să ne unim forțele cu echipa PDQ. Nevoia de informații de calitate despre riscuri, furnizate în timp real, este critică pentru echipele de securitate, mai ales în prezent, când amenințările cibernetice sunt din ce în ce mai sofisticate. Parteneriatul cu PDQ ne va permite să avansăm misiunea noastră comună de a permite organizațiilor de toate dimensiunile să-și mențină o securitate puternică la nivel informatic”, a declarat Cristian Săndescu, CEO și cofondator CODA.

„Ne bucură faptul că una dintre investițiile noastre timpurii a validat teza pe care am formulat-o de la început și care este fundamentul întregii activități Early Game. Continuăm să investim în startup-uri care dezvoltă tehnologii cu adevărat noi, care lansează nișe sau chiar industrii noi si care au un potențial global din prima zi. CODA a făcut acest lucru. Am fost încântați nu doar să investim în ei, dar și să îi sprijinim de-a lungul acestui drum”, a spus Cristian Munteanu, Managing Partner la Early Game Ventures.

PDQ este o companie globală de software și IT asset management. Fondată în 2001, firma ajută profesioniștii din IT, atât din companiile mici cât și mari, să gestioneze și să organizeze cât mai bine activele software și hardware, și să configureze dispozitivele cu Windows sau Apple pe care le dețin. Instrumentele PDQ automatizează aplicarea de patch-uri de securitate dar și a actualizărilor software. Compania are sediul la South Salt Lake, Utah, USA.

CODA Intelligence este un furnizor global de soluții de securitate automatizate, de ultimă generație. Alimentate de un motor autonom de validare a amenințărilor informatice, soluțiile CODA avertizează împotriva riscurilor existente, emițând semnale foarte contextualizate către echipele de securitate cibernetică, oferindu-le acestora posibilitatea de a gestiona efficient vulnerabilitățile în orice medii cloud.

Startup-ul CODA a fost fondat în 2016 de către Cristian Săndescu, Mihnea Călin și Octavian Grigorescu, iar în anul 2020, a primit finanțare de 800.000 EUR printr-o rundă la care a participat și fondul românesc de investiții Early Game Ventures, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.