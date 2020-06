Startup-ul românesc de securitate cibernetică CODA Intelligence primeşte o finanţare de 800.000 Euro

CODA Intelligence, startup de tehnologie din zona de cyber security, a primit 800.000 de euro în cea mai recentă rundă de finanțare accesată, la care au participat Early Game Ventures, ROCA X și Marius Alexe ca angel investor. Noul plasament ridică investiția disponibilă pentru această etapă de dezvoltare a startupului la circa 1 milion de euro. Întreaga sumă are ca scop expansiunea produsului CODA Footprint pe piata din Statele Unite, o platformă de cyber security dedicată IMM-urilor, și licențierea acesteia pe piața din Statele Unite.

„Platforma Footprint reprezinta o oportunitate pentru ecosistemul de parteneri format din furnizorii de servicii IT externalizate (MSP – Managed Service Providers), oferindu-le acestora capacitatea de a livra servicii de tip managed cyber security services clienţilor lor din orice cloud privat sau public, fară a angaja investiţii masive în echipe de ethical hacking, construite cu experţi extrem de rari şi totodată scumpi la nivel mondial. Mai mult, nivelul de automatizare al platformei, face ca aceasta sa fie extrem de scalabila, lucru de asemenea dificil în economia actuala. Nivelul ridicat de automatizare împreuna cu o experienta fluenta a utilizatorului face ca şi companiile mai mici care pana acum nu îşi permiteau costurile şi complexitatea unor astfel de servicii, sa poată beneficia acum de ele. CODA Footprint aduce valoare companiilor mici, care au probleme de securitate sau conformitate, semnalând proactiv riscurile şi ameninţările reale, simplificând managementul vulnerabilităţilor informatice într-un proces uşor de înţeles şi prioritizat de oameni de business care nu au un background tehnic.”, a declarat Cristian Săndescu, CTO și cofondator CODA Intelligence.

„Produsul CODA Footprint este finalizat si urmeaza a fi lansat catre un numar select de clienti, avand un roadmap de dezvoltare pentru urmatoarele 18 luni. Impreuna cu o serie de furnizori de servicii IT din US finalizam un program de beta testing pentru a valida impreuna toate fluxurile operationale necesare, astfel incat in urmatoarele 30 de zile sa putem lansa si scala produsul pentru piata Americana. Pe termen scurt și mediu, focusul nostru principal la CODA este stabilizarea capacității operaționale, pentru a putea oferi o experienta inegalabila end user-ului CODA Footprint, sustinand astfel o creștere accentuată de durata. Vom pune accent pe scalare, iar principala provocare a anului curent este pentru noi intrarea pe piața americană si creerea unui ecosistem durabil de distributie, vanzare si support local. ”, a adăugat Mihnea Călin, COO și cofondator CODA Intelligence.

ROCA X, proiect destinat afacerilor disruptive la început de drum, mizează în această tranzacție pe backgroundul tehnic al fondatorilor CODA Intelligence și abilitatea acestora să sintetizeze ani de expertiză în cyber security într-o soluție unică și ușor de utilizat.

Folosind cele mai recente tehnologii de tip Machine Learning si Big Data, produsul CODA Footprint analizează sistemul informatic al companiei utilizatoare și îi alcătuiește o amprentă dinamică de securitate, care ține cont inclusiv de fluxurile de informații electronice care circulă în sistem zi de zi.

„Se spune că în domeniul de venture capital, investitorii smart money se împart în trei categorii: cei care investesc cu precădere în oameni, cei care investesc în tehnologie și cei care investesc în piețe. CODA Intelligence se încadrează în toate aceste categorii: echipa este foarte solidă, tehnologia este inovatoare, iar piața are un potențial enorm. Am finalizat această investiție într-o perioadă dificilă economic dar credem ca viitorul aparține antreprenorilor curajoși și super-deștepți. Fondul nostru este aici, pentru de ei, oricând”, a declarat Radu Stoicoviciu, Partener Early Game Ventures.

Early Games Ventures este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital-VC).