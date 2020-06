Haine românești pe Fashion Days

O serie de designeri români pot să-și vadă creațiile vândute pe magazinul online Fashion Days, care a deschis o secțiune denumită Romanian Corner.

Platforma de comerț online cu haine și accesorii, deținută de eMag, spune că prin Romanian Corner, lansat la începutul lunii iunie, „contribuie la încurajarea producției locale și la dezvoltarea portofoliului de branduri prezente în aplicația Fashion Days”.

Magazinul online spune că face „o selecție a celor mai noi colecții de branduri și creatori autohtoni, haine, încălțăminte și accesorii cu design smart, fresh și inovativ”.

Printre brandurile românești oferite în prezent în aplicația Fashion Days și pe fashiondays.ro se numără: MURMUR, piesele semnate Andreea Raicu, creații Alina Cernătescu, bijuterii Malvensky, piese și accesorii minimaliste UNDRESS, Lin Apparel, Framboise, piese realizate din materiale naturale, Bluzat, și colecția de încălțăminte dedicată Fashion Days, realizată de Mihaela Glăvan.

În această vara vor fi adăugate o nouă serie de branduri și creații ca: Manuri, Nalu, Skin Deep, Venera Arapu, Ana Radu, Optimef, iar proiectul va continua să se dezvolte pe parcursul anului 2020.

„Romanian Corner este un proiect pe care îl pregătim încă de la începutul anului însă impactul generat de întreagă criză globală ne-a determinat să accelerăm implementarea lui, tocmai pentru a susține prin acțiune mesajul pe care l-am comunicat pe întreaga perioadă: sprijinul companiilor locale, prin alegerea serviciilor și produselor oferite de acestea. Fashion Days este de asemenea o platformă românească și era natural să contribuim la promovarea brandurilor autohtone, oferind infrastructură logistică, platformele tehnologice și de plată, dar mai ales accesul 24h la clienții din 3 țări”, spune Robert Berza, manager general Fashion Days, într-un comunicat remis StartupCafe.ro. .

El crede că în curând Romanian Corner și FD Mall, un alt proiect al magazinului de modă, vor ajunge la 10% din veniturile Fashion Days, ceea ce înseamnă câteva milioane de euro în fiecare lună.

Magazinul online de haine și accesorii Fashion Days, înființat în 2008 și cumpărat de eMag în 2015, a anunțat, în ianuare 2020, că a trecut pentru prima dată pe profit, în ultimele 6 luni ale anului 2019.

Fashion Days a fost fondat în anul 2008 de către doi antreprenori elvețieni: Jan Vichr și Markus Okumus. În 2015, magazinul online a fost preluat de eMag (brand operat de firma Dante International). eMag și Fashion Days se află acum în portofoliul fondului de investiții sud-african Naspers, alături de alte afaceri online care operează în România: OLX, Autovit.ro, PayU etc.

O campanie asemănătoare de încurajare a producătorilor români a demarat și lanțul de cafenele 5 to go în luna mai. Compania fondată de Radu Savopol și Lucian Bădilă au invitat antreprenorii români să le propună produse românești pentru a fi vândute în rețea. „Așadar, dacă ai un produs cool care se poate asocia cu cafea sau cu 5 to go, trimite-ne un email (lucian@fivetogo.ro) si hai sa povestim mai multe”, au anunțat cei de la 5 to go .