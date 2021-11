eMag, reduceri la 4,5 milioane de produse, de Black Friday

Retailerul online eMAG spune că de Black Friday va avea reduceri de 330 de milioane de lei la 4,5 milioane de produse și estimează că în 2021, de Vinerea Neagră, va avea vânzări în valoare de 615 milioane de lei.

eMAG susține că a investit 4,5 milioane de euro în tehnologie, iar clienții magazinului online vor beneficia de reduceri la produsele oferite de eMAG și de sellerii din Marketplace.

În 2021, clienții care comandau deja și-au diversificat coșul de cumpărături cu produse din categorii noi și au folosit mai mult plata cu cardul, care de Black Friday, poate ajunge până la 60%, în creștere față de anul 2020, a transmis luni, eMag, printr-un comunicat către StartupCafe.ro.

De acest BlackFriday, în topul categoriilor de interes pentru clienți sunt electrocasnicele mici, televizoarele, hainele, telefoanele mobile și electrocasnicele mici, conform unui studiu realizat în luna octombrie de Kantar România.

Astfel, 90% dintre români au auzit de Black Friday, iar cei care vor să achiziționeze ceva cu ocazia acestui eveniment intenționează să aloce, în medie, peste 2.200 de lei.

„De Black Friday ai ocazia să faci economii la ceea ce îți trebuie sau pur și simplu la ceea ce îți place. Black Friday este cel mai bun moment pentru achiziții, am negociat și noi și sellerii din Marketplace cu mii de producători și am concentrat acest efort pentru o singură zi, ziua cu cele mai multe reduceri din an, 12 noiembrie. Am investit masiv într-un nou depozit, în tehnologie și în rețeaua easybox pentru a le da oamenilor ocazia să se bucure de o experiență bună în ecommerce”, a spusTudor Manea, CEO (director general) eMAG.