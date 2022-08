Compania-mamă a TikTok a cumpărat un lanț de spitale private din China

ByteDance, compania-mamă a TikTok, rețeaua socială populară și în România, a achiziționat un lanț de spitale private din China pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

ByteDance a achiziționat Amcare, companie chineză care administrează spitale „high tech pentru copii și femei”. Conform TechCrunch, un purtător de cuvând de la Xiaohe Health, business-ul axat pe servicii de sănătate deținut de ByteDance, a confirmat achiziția.

Fondată în 2006 la Beijing, Amcare operează șapte spitale pentru femei și copii, două clinici și cinci centre post-partum în China.

Compania din spatele TikTok a intrat pe piața serviciilor de sănătate în 2020.

Aplicația Xiaohe a ByteDance concurează cu Alibaba Health Information Technology, Ping An Healthcare and Technology Co., în zona consultațiilor online, programări la spital și servicii de wellness.