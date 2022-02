O companie românească de securitate cibernetică, profit de 6,2 milioane lei în 2021, dublu față de 2020

Compania românească de securitate cibernetică listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), Safetech Innovations, a înregistrat în 2021 un profit net de 6,2 milioane de lei, cu 99% mai mult față de anul 2020.

Safetech Innovations (BVB: SAFE) raportează pentru 2021 venituri totale de 32,5 milioane de lei, o creștere cu 76% față de 2020, precum și o cifră de afaceri de 23 milioane de lei, o majorare cu 56% comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

„Suntem foarte mulțumiți de performanta echipei Safetech Innovations in 2021, în special de faptul că am realizat un profit net chiar mai mare decât estimarea inițială. Numărul atacurilor cibernetice este într-o continuă creștere, acestea devin una dintre cele mai proeminente amenințări la adresa corporațiilor din întreaga lume, inclusiv în România. Astfel de atacuri se traduc prin pierderi financiare și de date semnificative, dar și printr-o pierdere la nivel de reputație pentru companiile vizate. Prin urmare, ne așteptăm la o creștere a solicitărilor de soluții de securitate cibernetică, precum și a serviciilor de securitate cibernetică furnizate de echipele noastre. Având în vedere provocările curente din acest domeniu, intenționăm ca anul acesta să ne mărim echipa cu încă nouă experți noi pentru a putea gestiona cererea ridicată pentru serviciile noastre. În 2022 ne vom concentra pe continuarea creșterii afacerii noastre atât la nivel local cât și la nivel internațional și vom demara procedura de trecere pe Piața Principală a BVB. Le mulțumim acționarilor care ne-au susținut de-a lungul acestui an și abia așteptăm să atingem împreună acest obiectiv”, spune Victor Gânsac, CEO Safetech Innovations.