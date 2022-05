Compania IT românească Softbinator vrea să mai cumpere o firmă

Firma IT românească Softbinator Technologies, fondată de antreprenorul Daniel Ilinca, achiziționează Digital Tailors, o companie din România fondată în anul 2017, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Softbinator Technologies, simbol bursier CODE, spune că odată cu finalizarea tranzacției își va consolida zona de product marketing, respectiv portofoliul de servicii necesare unei companii pentru lansarea unui produs pe piață.

Digital Tailors este o companie fondată în anul 2017 de Gabriela Amarie. De-a lungul timpului, firma a asistat clienții în realizarea de strategii de product și content marketing pentru produse de tehnologie B2B care vizează piața globală.

În urma acestei tranzacții, Softbinator Technologies va prelua integral Digital Tailors și echipa formată din zece membri, iar Gabriela Amarie va ocupa funcția de Marketing Director la nivelul grupului.

Odată cu adăugarea noilor servicii în portofoliu, Softbinator Technologies urmărește să crească rata de succes a produselor lansate printr-o validare timpurie cu piața, încă din fazele incipiente ale dezvoltării produselor și să ofere clienților servicii integrate pentru lansarea de produse noi pe piață.

De asemenea, în afară de divizia de product marketing, compania are în plan și lansarea unei soluții de creare de conținut pentru companiile B2B.

Conform unor analize în domeniul product marketing-ului, peste 80% din companiile și startup-urile de tehnologie au dificultăți în a găsi resurse și a accesa cunoștințele necesare în zona de product marketing, respectiv: validarea produsului cu piața, poziționare și mesaje, testare și strategia de lansare pe piață.

Totodată, oamenii cu experiență și cunoștințe aprofundate în acest domeniu sunt printre cei mai căutați pe piața muncii, la nivel global.

„Product marketing-ul este o provocare pentru multe dintre startup-urile și companiile de tehnologie. Este motivul pentru care am înființat Digital Tailors în 2017 și anume să construiesc echipe care știu marketing și înțeleg, în același timp, particularitățile și dinamismul unui produs de tehnologie. În cei peste cinci ani am lucrat cu multe produse, ne-am integrat în multe echipe și am pus la punct procese și moduri de lucru scalabile. Acum suntem pregătiți să trecem la următorul nivel, împreună cu Softbinator. Sunt convinsă că vom scoate pe piață produse relevante, validate din timp și, mai mult decât atât, ne vom echipa clienții cu toate resursele de care au nevoie pentru a avea produse de succes”, susține Gabriela Amarie, fondator și CEO al Digital Tailors.