O firmă IT românească se extinde în SUA

Firma IT românească Softbinator Technologies, fondată de antreprenorul Daniel Ilinca, și-a închiriat un spațiu permanent în SUA, în Silicon Valley, care va funcționa ca punct de lucru al companiei în această țară.

„Ora exactă în tehnologie se dă din SUA, mai exact din Silicon Valley. Piața americană este principalul generator de clienți pentru Softbinator, iar deschiderea unui birou acolo este un pas firesc pentru noi, care ne va aduce o serie de avantaje și oportunități. Pe de-o parte, vom fi mai aproape de clienții existenți și vom avea posibilitatea să întărim relațiile cu aceștia, iar pe de altă parte, vom putea atrage noi clienți într-un mod mai eficient și facil. Pentru Softbinator prezența pe această piață înseamnă și consolidarea modelului de lucru existent, deoarece vom avea oportunitatea de a continua să creăm proprietate intelectuală, produse patentabile prin tehnologie cutting-edge într-un ritm accelerat. Concurența pe piața din SUA este una acerbă, dar acest lucru reprezintă un avantaj uriaș pentru că ne motivează să evoluăm din toate punctele de vedere” - a declarat Daniel Ilinca, fondator și CEO al Softbinator Technologies, într-un comunicat transmis joi StartupCafe.ro.

În octombrie 2021, Daniel Ilinca și Andrei Pitiș, președinte al Consiliului de Administrație al companiei, au fost prezenți în San Francisco, Palo Alto și Mountain View, unde au pus bazele mai multor parteneriate pentru companie. Acela a fost și momentul în care Softbinator Technologies a luat decizia de a deschide un birou în Silicon Valley în 2022. De la acel moment și până în prezent a avut loc o serie de alte deplasări, care s-au încheiat săptămâna aceasta cu închirierea primului sediu Softbinator Technologies în SUA. În perioada următoare, compania se va axa pe înființarea unei societăți de tip LLC pe teritoriul american.

În ceea ce privește portofoliul de clienți, Softbinator Technologies își propune ca peste 70% dintre clienții noi care se vor alătura companiei până la finalul acestui an să provină de pe piața americană. În primele trei luni din 2022, Softbinator a atras deja patru noi clienți din SUA, unul din Silicon Valley, cu activitate în zona de servicii de siguranță și securitate ale cărui produse sunt folosite de milioane de utilizatori la nivel mondial. Un alt client provine din zona de transporturi, cel de-al treilea din industria de blockchain (NFT), iar cel de-al patrulea activează în domeniul inteligenței artificiale, creare și stocare de conținut video.

Începând cu 2022, Softbinator Technologies are un departament de business development dedicat domeniului blockchain, prin care urmărește să atragă venituri din soluții blockchain care să reprezinte cel puțin 10% din cifra de afaceri. În prezent, departamentul are semnate contracte cu clienți noi, a căror valoare se apropie de jumătate din procentul vizat. În plus, compania a început să exploreze cadrul legal și financiar pentru a accepta plata în criptomende (stable coins).

Softbinator Technologies este o companie românească de dezvoltare software, specializată în designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse inovatoare alături de clienți locali și internaționali. Firma pune un accent puternic pe Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps.

Din 17 decembrie 2021, compania este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul CODE, și are o capitalizare de piață de peste 70 milioane de lei. Anterior, grupul românesc Bittnet a cumpărat un pachet de 25% din acțiunile Softbinator.

Brandul Softbinator s-a lansat în anul 2011, odată cu apariția Fundației Softbinator, și a consolidat în jurul său una dintre cele mai mari comunități din industria locală de tech. Evenimentele Talks by Softbinator au loc în diferite orașe țin țară și adună sute de participanți în fiecare an.

În prezent, firma are în echipă peste 100 de programatori și colaboratori în București și Constanța.