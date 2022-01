Compania IT românească Qualitance are un nou CEO

Firma de tehnologie Qualitance, fondată în România, anunță că operațiunile sale vor fi conduse de Radu Constantinescu, cofondatorul companiei.

Radu Constantinescu preia funcția de CEO (director general) de la Mike Parsons, care deținea această poziție din 2020 și care va rămâne în companie în calitate de președinte al Consiliului Consultativ și director al subsidiarei Qualitance Australia, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro, vineri.

Compania IT, fondată și dezvoltată de Radu Constantinescu și Ioan Iacob în 2007, are – în total - peste 200 de angajați în București, San Francisco, New York și Sydney.

Din 2020, Constantinescu deține rolul de președinte al Consiliului de Administrație al Qualitance, iar în perioada 2020 - 2022 a ocupat funcția de director general adjunct. De cealaltă parte, Mike Parsons s-a alăturat echipei în 2016, după ce startup-ul său de experience design și storytelling, LaunchPodium, a fost achiziționat de către Qualitance.

Înainte de a prelua responsabilitățile de CEO în 2020, timp de 4 ani, Mike Parsons a avut funcția de director de inovație și a contribuit la consolidarea metodologiilor companiei și framework-uri de lucru, precum și la extinderea internațională a acesteia.

„Preiau această misiune cu buna înțelegere a potențialului pe care îl putem valorifica în proiecte de transformare digitală pe piața locală și europeană și cu obiectivul clar de a continua dezvoltarea asumată în fața investitorilor și a echipei. Realitatea recentă a accentuat importanța digitalizării în strategia de business a companiilor, iar parteneriatele pe care le-am dezvoltat cu succes în verticale precum serviciile financiare, utilitățile și domeniul tehnologiei reconfirmă valoarea misiunii noastre”, a spus Radu Constantinescu, CEO Qualitance.

„Ultimii doi ani ne-au demonstrat importanța proximității și necesitatea consolidării rolului de CEO în geografia în care se află cea mai mare parte din echipă și din business. Sunt încântat să încep acest nou capitol, în care vom continua să construim strategii de produs valoroase pentru clienții noștri”, susține Mike Parsons, președinte al Consiliului Consultativ Qualitance.

Ce este Qualitance

Qualitance este o companie internațională de tehnologie fondată în România, care creează produse și business-uri digitale pentru organizații globale și startup-uri.

Compania susține că folosește „experience design, rapid prototyping, psihologie comportamentală și tehnologii emergente precum AI și Machine Learning pentru a crea produse și servicii digitale și pentru a ajuta organizații mari să facă pasul către economia digitală hiper scalabilă a secolului XXI”.

În 2021, Qualitance spune că a înregistrat o cifră de afaceri consolidată la nivel de grup cu peste 25% mai mare față de decembrie 2020, iar în 2022 vrea să mențină acest trend ascendent și creșterea profitabilității în ambele linii de business, respectiv dezvoltarea de produse digitale și serviciile de outsourcing.