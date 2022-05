O rețea românească de cabinete stomatologice a făcut afaceri de 22 milioane euro într-un an

Lanțul de cabinete stomatologice DENT ESTET, fondat în anul 1999 de medicul dentist Oana Taban, a ajuns la o cifră de afaceri de 107,6 milioane lei (aproape 22 milioane euro) pe anul 2021, a anunțat luni rețeaua, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Grupul DENT ESTET a înregistrat astfel o creștere a încasărilor cu 60% în anul 2021 față de 2020, când cabinetele stomatologice au fost afectate de restricțiile de funcționare ca parte a măsurilor autorităților de combatere a pandemiei COVID-19.

Ritmul de dezvoltare a fost susținut de deschiderea unei noi clinici și achiziții strategice, de creșterea cu 64% a veniturilor clinicii din Brașov și cu 57,5% la Sibiu, precum și de evoluția numărului de pacienți unici.

De asemenea grupul și-a extins echipa medicală la 145 de persoane (+38% față de 2020), echipa de suport la 314 (+31% vs 2020) și unitățile dentare la 86 (+49% vs 2020).

„Pentru noi, 2021 a fost anul cu cea mai amplă extindere teritorială în cei 23 de ani de existență. DENT ESTET a ajuns în alte trei orașe importante din țară: Ploiești, unde am construit o clinică nouă cu o investiție de 1,7 milioane de euro, Cluj-Napoca, grație unui parteneriat puternic cu Stomestet, clinica fondată de dr. Smaranda Buduru și dr. Rareș Buduru, și Oradea, prin achiziția Oradent by Dr. Costea”, a declarat dr. Oana Taban, fondatoarea și directoare generală a grupului.

Din anul 2016, DENT ESTET a fost preluat majoritar de Sistemul Medical MedLife, fondatoarea păstrându-și un pachet de acțiuni de 40%.

„Cu sprijinul MedLife, am continuat să investim în asigurarea măsurilor de siguranță pentru pacienți și echipă, dar și în digitalizarea activității noastre, pentru a răspunde cererii tot mai mari a românilor pentru tratamente fără durere și fără riscuri” - a mai spus doctorița Taban.

Implanturile de dinți și estetca dentară - în topul cerințelor românilor

În 2021, românii au acordat o atenție sporită implanturilor dentare și serviciilor de estetică dentară, DENT ESTET Implant Division și Advanced Orthodontic Division fiind două dintre principalele segmente de dezvoltare. Cererea de planuri complexe de reabilitare orală DENT ESTET a crescut cu 20% în anul 2021 față de 2020.

În plus, în contextul unui an pandemic, românii au înțeles consecințele pe care sănătatea orală le are asupra sănătății generale și au respectat controalele periodice la medicul stomatolog, astfel că numărul total de pacienți unici ai grupului a crescut cu 11% în 2021 față de 2020.

La nivelul grupului, numărul de pacienți unici a fost de aproximativ 38.800, în creștere față de primul an pandemic. Serviciile stomatologice premium acordate sectorului corporate au reprezentat, de asemenea, un focus în activitatea DENT ESTET, pentru ca toți pacienții să se bucure de beneficiile oferite de accesul la tehnologie de ultimă generație, la supraspecializarea echipei medicale și la programe de prevenție dedicate.

De asemenea, compania a investit în formarea viitorilor specialiști și a managerilor de clinici, precum și în programe de susținere a comunităților vulnerabile.

Împreună cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, DENT ESTET a pus bazele unui proiect unic în sfera educației, investind 80.000 de euro în renovarea și amenajarea unui laborator în cadrul Facultății de Medicină Dentară.

„Divizia de stomatologie a MedLife continuă creșterea accelerată din ultimii ani 6 ani, încheind 2021 cu rezultate financiare solide, ce confirmă performanța echipei și faptul că pacientul te investește cu încredere atunci când oferi cele mai bune servicii stomatologice existente pe piață. Planul de investiții extrem de ambițios gândit în acești 6 ani de parteneriat cu DENT ESTET confirmă că modelul nostru de business este sustenabil și permite dezvoltarea sănătoasă a clinicilor din grup. Vom continua să investim în inovație, în digitalizare, dar și în dezvoltarea teritorială la nivel național", spune Mihai Marcu, CEO și președinte MedLife Group.

În cei 23 de ani de existență, echipa DENT ESTET s-a extins la aproximativ 500 de angajați și colaboratori, dintre care 158 sunt medici.

DENT ESTET deține 15 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Aesthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală - Aspen și 8 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio.