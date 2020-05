Bolt lansează serviciul de livrare de mâncare în România

Bolt lansează miercuri serviciul de livrare mâncare Bolt Food, în București, la scurt timp după ce Uber a anunţat că îşi retrage de pe piaţă serviciul similar, UberEats. Toate livrările Bolt Food sunt fără contact. Cu ocazia lansării nu se percepe nicio taxă de livrare (în limita unei distanțe de 4 km), clienții plătind doar pentru mâncarea comandată, a anunţat compania.

„Livrarea de mâncare a devenit un serviciu foarte solicitat în ultimele două luni și foarte necesar. Este motivul pentru care am grăbit cât am putut de mult pregătirile pentru lansarea sa, mobilizând toate resursele locale de care puteam dispune și reușind să-l aducem pe piață în numai câteva săptămâni. În mod normal, lansarea unui nou serviciu durează câteva luni și are alocate resurse dedicate, însă în acest caz oportunitatea de piață și dorința noastră de a le oferi partenerilor noștri noi surse de venit au primat, serviciul fiind pus la dispoziția clienților într-un timp record” a declarat Cristian Sălceanu, Country Manager Bolt România.

Pentru a comanda mâncare, utilizatorul trebuie să descarce aplicația Bolt Food din App Store sau Google Play, unde poate vedea restaurantele disponibile și meniurile acestora. Înainte de a confirma comanda, aplicația va afișa prețul și timpul estimat de livrare. Pentru a plăti comanda, utilizatorul trebuie să introducă datele cardului bancar în aplicație. Toate livrările Bolt Food implică o interacțiune minimă între oameni. Astfel, utilizatorul poate indica în aplicație locul unde curierul va lăsa comanda.

„Situația curentă a dus deja la schimbări mari de comportament în ceea ce privește livrarea din partea restaurantelor. Bolt oferă un preț mai mic de livrare în comparație cu alte platforme, asigurând, în același timp, pentru livratorii săi, cel mai bun suport. Pentru restaurantele care lucrează cu Bolt Food, baza noastră de clienți fideli - oameni care sunt deja atașați de brand, sunt familiarizați cu utilizarea aplicațiilor și cu plata prin card – este o comunitate extraordinară la care pot avea acces”, a adăugat Cristian Sălceanu.

În acest moment, comenzile pot fi plasate la peste 100 de restaurante în București, iar pe parcurs, noi restaurante vor fi adăugate frecvent în aplicație, printre ele fiind atât mari rețele internaționale, cât și restaurante românești de top. În prezent, livrarea este posibilă pe o rază de 8 km de la locul comenzii în aria de livrare, iar aceasta va fi extinsă în curând.

Bolt are peste 30 de milioane de utilizatori în peste 35 de țări la nivel global. Bolt Food a fost lansat pentru prima dată în Estonia, în luna august 2019, serviciul fiind disponibil acum în 13 țări.