ANIS: Cele mai bune proiecte și cele mai importante companii IT din România

Brio, o platformă educațională românească, care ajută elevii, părinții, profesorii și școlile să sporească performanța educațională și încrederea tinerilor, a câștigat premiul „Startup-ul anului” la gala Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) 2022, care premiază cele mai importante companii și proiecte din industria IT.

Brio este o platformă DeepTech software as a service (SaaS) care identifică punctele tari si slabe ale elevilor, precum și zonele de risc și permite, astfel, o dezvoltare personală orientată și măsurabilă. Finaliștii acestei categorii au fost și startup-urile EasyDo Digital Technologies, Innoship și MedX.

De cealaltă parte, compania anului a fost desemnată Zitec, specializată în dezvoltarea de soluții de transformare digitală, produse tech personalizate, aplicații mobile, blockchain și servicii de digital marketing. Alături de Zitec, finaliștii acestei categorii au fost Atta Systems, Softbinator Technologies și Tremend Software Consulting.

„Ca în fiecare an, ne propunem să reunim cele mai bune companii și proiecte din zona IT pentru a le aduce recunoaștere în piață și a-i premia pe cei mai buni promotori ai industriei. Pe lângă cei care primesc trofeele acestei ediții sunt mulți care s-au remarcat prin activitățile desfășurate și proiectele cu impact deosebit derulate anul trecut. Dorim să le mulțumim tuturor pentru inițiative și îi așteptăm și la anul cu noi realizări”, spune Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS România.

Câștigătorii Premiilor ANIS 2022

Premiul pentru Programul educațional al anului a fost câștigat de Bit Sentinel, cu programul educațional Unbreakable România, axat pe securitate cibernetică pentru liceeni și studenți. Obiectivul programului este să crească și să ghideze noua generație de specialiști în alegerea unei cariere în securitate cibernetică.

În total, la această categorie s-au înscris 16 companii, iar finaliștii au fost Brio, cu programul A.E.R. Remedial School, Endava, cu programul Tech Girls‘ Academy and Young Women in Tech și Școala Informală de IT, pentru programul cu același nume.

Endava a câștigat premiul pentru Proiectul CSR al anului, cu programul Thank You Forest. Programul este derulat în parteneriat cu Plantăm Fapte Bune și reprezintă angajamentul companiei de a planta 30.000 de copaci în România.

Inițiativa a fost concepută pentru a implica oamenii din cadrul Endava în acțiunea împotriva schimbărilor climatice fiind, totodată, conectată la programul de recunoaștere internă. Finalistă la această categorie a fost și Metro Digital România cu programul Letters to Santa.

Câștigătorul premiului Proiectul R&D al anului este Atos IT Solutions & Services, cu programul Aisaac. AisaaC este un serviciu de prevenire, detectare și răspuns la amenințările de securitate cibernetică de ultimă generație, alimentat de o platformă de inteligență artificială.

Acesta este o platformă de analiză scalabilă, care rulează algoritmi de ultimă generație și tehnologii avansate de Big Data pentru a detecta atacuri complexe, direcționate și necunoscute. Finaliști la această categorie au fost și Assist Sofware cu CounteR și Metro Digital Romania cu Checkoutless.

Wipro Technologies cu VDCM a câștigat premiul pentru soluția de outsourcing software a anului. În parteneriat cu Marelli, Wipro a dezvoltat software-ul VDCM (Vehicle Domain Controller Management) pentru managementul dinamicii sistemului de suspensie a vehiculului și este implementat în două versiuni: una dedicată motoarelor cu ardere internă și altul pentru vehicule electrice (atât hibride, cât și complet electrice).

Finaliștii acestei categorii au fost Atta Systems cu Bold Health și Zitec cu Sameday Lockers.

Premiul pentru Produsul software al anului merge către Innovator Artificial Tech cu Medicai. Medicai permite clinicilor mici și mijlocii, medicilor, spitalelor, celor care efectuează studii clinice și pacienților să colaboreze în mod sigur și asincron și să acceseze imagistica medicală de oriunde. Finaliștii acestei categorii au fost Modex cu Modex Blockchain Database și Zitec cu Regista.

Membrul ANIS al anului a fost desemnat Atos IT Solutions & Services, care a susținut proiectele asociației în 2021.

În 2022, ANIS a introdus și o nouă distincție, Best Personal Contribution, acordată unei persoane care a excelat prin implicarea în inițiativele și proiectele Asociației. Astfel, premiul i-a revenit lui Edward Crețescu – Head of Sales & Partnership la Digidemat România.

În cadrul ANIS, el este coordonatorul Task Force-ului de Digitalizare și Dezvoltarea Industriei.

Cei care au desemnat câștigătorii celei de a 6-a ediții a Galei ANIS sunt: Mihai Matei - Președintele ANIS, Radu Burnete – Director Executiv Confederația Patronală Concordia, Mirela Gavra – fondator The Diplomat, Ana Giurcă – fondator Loginro, Bianca Muntean – Director Executiv ARIES Transilvania, Cristian-Alexandru Nae – Director General Adjunct TechVentures Bank, Elena Pap – Director Regional (pentru România, Moldova, Bulgaria, Serbia & Grecia) în cadrul Up Coop, Răzvan Rughiniș – Prodecan ACS, Universitatea Politehnica din București și co-fondator Innovation Labs, Carmen Sebe – CEO Seedblink, Dan Zaharia – fondator Fab Lab Iași.