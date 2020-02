Firmă IT: Ce ar înseamna pentru companii şi pentru angajaţi renunţarea la scutirea de impozit pentru programatori

Eliminarea scutirii de impozit ar putea avea doar două abordări: menținerea salariilor nete ale programatorilor, adică absorbția de către companie a creșterii taxelor sau diminuarea salariilor nete ale programatorilor, a declarat pentru StartupCafe directorul unei firme IT din România.

La un salariu mediu net de 1.500 de euro, eliminarea scutirii de impozit ar însemna o creștere de 11,1 procente a costurilor cu salariile - a explicat Sorin Cosmescu, CEO EXE Software, în contextul în care premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat în mai multe rânduri că Guvernul ar trebui să renunţe la această scutire.

"Tratamentul fiscal egal al cetățenilor și al firmelor reprezintă un obiectiiv al guvernării noastre", a spus el, într-un interviu live la HotNews.ro.

Trecerea contribuţiilor de la angajat la angajator, de la începutul anului 2018, a însemnat o creștere cu 7 procente a costurilor cu salariile pentru firma românească EXE Software. Creșterea a fost absorbită de companie, angajații nu au fost afectați din punct de vedere salarial de această trecere.

“Din păcate, trecerea a fost anunțată „din scurt”, spre finalul anului, când majoritatea contractelor pentru serviciile pe care le oferim clienților noștri erau deja semnate sau cel puțin în fazele finale de negociere. A fost necesară revizuirea bugetelor de research&development, de formare profesională și de marketing. Acest lucru a afectat negativ planurile de dezvoltare ale companiei, în sensul încetinirii ritmului de implementare a lor”, explică Sorin Cosmescu.

O nouă modificare, cum ar fi renunţarea la scutirea de impozit ar aduce un nou dezechilibru pentru firmele româneşti din IT.

“Cea mai mare parte a veniturilor sunt obţinute din serviciile oferite pe piețele externe, în special Uniunea Europeană și America de Nord. Eliminarea scutirii de impozit ar putea fi abordată, astfel:

menținerea salariilor nete ale programatorilor, adică absorbția de către companie a creșterii taxelor, ceea ce „s-ar traduce” într-o creștere a costurilor de producție = eliminarea unuia din cele mai importante avantaje, oferite de companiile românești pe piețele externe și anume prețul competitiv;

diminuarea salariilor nete ale programatorilor, adica absorbția lor de către angajați, ceea ce ar crește riscul de migrație, în principal al programatorilor supercalificați, în companii din afara țării = diminuarea capacității companiilor românești de a furniza servicii de performanță.

Per total, toate companiile IT romanești vor fi serios afectate, indiferent de strategia adoptată de acestea. Industria IT din România merge bine, aduce venituri importante de pe piețele externe, venituri care cresc, an de an. Poate și mai important este că e o industrie care a reușit să formeze și păstreze în țară o forță de muncă super calificată”, spune CEO-ul EXE Software.

El susţine că această măsure a fost una care şi-a dovedit în timp utilitatea.

“Industria IT aduce venituri importante din exporturi și este una dintre puținele industrii românești care a reușit să diminueze substanțial exodul de forță de muncă în țările vestice. Și este vorba de forță de muncă inteligentă, supracalificată, în contact permanent cu standardele occidentale, dar care trăiește în România. Orice nouă măsură a Guvernului care ar duce la o creștere a cheltuielilor cu taxele, ar fi un semnal negativ către marile companii internaționale din industria IT, care activează în România și ar destabiliza serios companiile românești în plin avânt, în prezent”, a mai subliniat Sorin Cosmescu.

EXE Software este o firmă românească de IT, înfiinţată în 2001. Organizația este specializată în furnizarea de soluții și servicii IT de tip enterprise şi are, în prezent, o echipă de 92 de angajaţi.

