Acțiunile companiei românești Aquila în indicii FTSE Russell

Acțiunile Aquila Part Prod Com (AQ), lider de piață în domeniul serviciilor integrate de distribuție și logistică din România, vor fi incluse, din 20 iunie 2022, în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente, a anunțat, luni, Bursa de Valori București, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Acțiunile AQ vor intra în componența FTSE Global Micro Cap.

Astfel, Aquila va fi a șasea companie românească prezentă în indicii FTSE Global Micro Cap, alături de Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor, Sphera Franchise Group și Transport Trade Services. În total, România va avea din 20 iunie un număr de 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente (șase în indicii FTSE Global Micro Cap și șase în indicii FTSE Global All Cap).

Aquila a fost listată la bursă în 29 noiembrie 2021, în urma derulării unei oferte publice inițiale în valoare de 367 milioane lei (74 milioane euro), cea mai mare ofertă de acest tip realizată de o companie antreprenorială la BVB. Acțiunile AQ sunt incluse și în BET, indicele principal al Bursei de Valori București, și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. La finalul ședinței bursiere din 20 mai compania avea o capitalizare de 828 milioane lei (167,3 milioane euro).

„Includerea Aquila în indicii FTSE Russell într-un interval atât de scurt de la listarea noastră pe BVB este o confirmare a muncii inteligente pe care o depunem zi de zi, dar și o motivație și o obligație să performăm constant mai eficient. După ce în 2021 am înregistrat cele mai bune rezultate din istoria noastră, am continuat evoluția pozitivă cu un nou trimestru de creștere. Ne vom continua strategia de extindere a afacerii noastre, așa cum am anunțat la finele anului trecut, când am listat Aquila la Bursa de Valori București”, a spus Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii Aquila.