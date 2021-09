Creșterea salariului minim: „Putem să ne înţelegem” (premierul Cîțu)

Atât patronatele, cât și sindicatele vor creșterea salariului minim pe economie, doar procentele diferă - a declarat, miercuri, premierul Florin Cîțu.

Marți, prim-ministrul avusese o discuție cu reprezentanții patronilor și ai sindicaliștilor în Consiliul Tripartit.

Potrivit premierului, patronii vor o majorare a salariului minim cu 8%, iar sindicaliștii cu 10%. „Erau la patronate 8% şi în partea cealaltă 10. Eu zic că putem să ne înţelegem”, a spus Florn Cîțu, miercuri, la Ploiești, citat de News.ro.

„Eu am spus de fiecare dată că trebuie să fie o formulă transparentă să ţină cont de condiţiile economice şi să fie o decizie pe care o luăm şi nu o mai schimbăm în fiecare an. Aveam două obiective în discuţia de ieri şi amândouă sunt atinse. Unu: salariul minim să nu mai fie un instrument politic şi de acord au fost şi patronatele şi sindicatele. Doi - şi aici surprinzător vă spun, propunerea creşterii salariului minim a venit în primul rând de la patronate, deci a fost uşor să cădem de acord că trebuie să crească. Aici, la procente, încă este o diferenţă nu foarte mare între patronate şi sindicate şi după ce agreăm formula care să fie folosită în fiecare an vom adopta”, a mai spus prim-ministrul Florin Cîţu.