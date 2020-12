Antreprenorii români, interesați să respecte restricțiile de deplasare pe timpul nopții

Antreprenorii sunt interesați de respectarea măsurilor luate de autorități, care restricțonează deplasarea persoanelor pe timpul nopții - rezultă din datele de pe platforma Similar Web, prin care marketerii compară traficul de pe diverse site-uri.

În luna noiembrie 2020, în care s-au reintrodus restricțiile de circulație a persoanelor în intervalul orar 23.00 - 5.00, traficul pe site-ul stirioficiale.ro a crescut brusc. Aceasta este platforma online realizată de comunitatea de IT-iști voluntari Code for Romania, în colaborare cu autoritățile române, ca hub pentru informații oficiale despre măsurile privind limitarea epidemiei de coronavirus COVID-19. Pe acest site sunt postate și modelele PDF de Declarație pe proprie răspundere pentru deplasare și de Adeverință angajator pentru deplasare.

În noiembrie 2020, numărul de vizite pe acest site a crescut la 1,4 milioane , de la 780.000 în luna octombrie, pe dispozitve mobile și desktop, conform Similar Web.

Dacă ne uităm doar la traficul de pe desktop-uri (disponibil gratuit pe Similar Web), 47,47% din traficul site-ului stirioficiale.ro provine din căutările pe Google (și alte motoare de căutare), 31,12% este trafic direct pe site, iar aproape 15% provine de pe alte site-uri care au pus link-uri către stirioficiale.ro (referrals).

La acest trafic referrals, prima sursă care a trimis vizitatori către stirioficiale.ro este site-ul internațional worldometers, care centralizează datele despre coronavirus la nivel mondial. 34,66% din traficul site-ului stirioficiale.ro provenind din refferals a fost furnizat de worldometers.

Pe locul al doilea în topul acestor surse de trafic pentru stirioficiale.ro este StartupCafe.ro (18,61%), site-ul nostru cu informații pentru antreprenorii români.

În luna noiembrie 2020, StartupCafe.ro a avut 809.000 de vizite, conform datelor de pe Similar Web. Vizitatorii care au ajuns pe StartupCafe.ro căutând pe Google au folosit în principal drept cuvinte-cheie „adeverinta angajator”, „declaratie angajator noiembrie 2020”, „adeverinta angajator noiembrie 2020”, precum și „startup cafe”.

Similar Web este o platformă de analiză de trafic pe internet, folosită inclusiv de către marketerii din România pentru a compara rezultatele site-urilor. Platforma a fost fondată în anul 2007, în Israel, de către Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Compania oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

SimilarWeb a obținut investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.