10 startup-uri româneşti de urmărit în 2020

Au obţinut finanţări importante în acest an, au participat la competiţii dedicate startup-urilor, la nivel modial, au fost premiate, şi-au lansat produsele sau vor să se extindă şi în pieţele de afară – StartupCafe a făcut o selecţie de câteva startup-uri româneşti, care au deja experienţa în piaţă sau care abia s-au lansat, dar care au atras atenţia în 2019 şi merită urmărite îndeaproape şi în următorul an.

FintechOS este un startup de tehnologie financiară automatizată şi a primit, recent, o investiţie Serie A în valoare de 14 milioane de dolari. Runda a fost condusă de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea investitorilor iniţiali GapMinder și Launchub Ventures. Fondată în 2017 de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, FintechOS are clienți în peste 20 de țări. Startup-ul oferă băncilor și companiilor de asigurări produse și servicii hiper-personalizate, complet digitale, bazate pe surse complexe de date (bazate pe inteligență artificială, precum KYC – Know Your Customer, Customer 360, prețuri, analiză de risc etc). Veniturile anuale recurente ale firmei au crescut cu 450% în 2019.

Druid este un startup care dezvoltă o tehnologie de chatbots pentru companii mari, înființat şi condus de omul de afaceri Liviu Drăgan (fondator Total Soft) şi evaluat la peste 8 milioane de euro, în urma unei investiţii primite de la EarlyGame, un fond de investiții de capital de risc susținut și din fonduri europene. “Tehnologia de chatbots a ajuns la maturitate şi a atins acel punct în care valoarea pe care o creează este cuantificabilă de către clienții corporate, mai ales în domenii precum cel bancar sau în sănătate. Iar druizii sunt chatbots super-inteligenți, care se conectează la celelalte sisteme IT ale companiilor şi extrag de acolo insight-uri şi date pe care le folosesc în dialogul cu diferiți stakeholderi,” spune unul dintre investitorii Druid, Radu Stoicoviciu, Partener EGV.

WATTO Stations, este un startup lansat anul trecut de antreprenorul Daniel Pintilie, care construiește o rețea regionalǎ de stații de încǎrcare ultra-rapidǎ destinatǎ vehiculelor electrice. Fațǎ de soluțiile existente, stațiile WATTO sunt gândite de la început pentru a permite alimentarea atât a maşinilor electrice individuale cât şi a autobuzelor şi a viitoarelor camioane electrice. În acelasi timp, soluțiile de încărcare WATTO vor permite şi alimentarea autovehiculelor autonome şi vor integra servicii moderne şi uşor de folosit într-un ecosistem inteligent, orientat către nevoile şi experiența utilizatorului.

Bunnyshell este o firmă IT înființată în anul 2018, la București şi a obţinut în septembrie o finanțare de 750.000 de la EGV. Startup-ul, fondat de Alin Dobra (CEO), Roxana Ciobanu (CTO), Silviu Chira și Cristian Milea, dezvoltă interfețe software pentru cele mai folosite platforme de cloud: Google Cloud Platform, AWS, Azure, Digital Ocean. „Când vine vorba de instalarea aplicațiilor pe infrastructura cloud, lucrurile se complică. Este necesar ca un administrator de sistem să aleagă cea mai bună soluție sau arhitectură și să facă setările și instalațiile. Aici intervine Bunnyshell, astfel încât, cu doar două-trei clicuri, oricine poate instala și lansa aplicații cloud”, a explicat CEO-ul Bunnyshell.

Machinations a obţinut în acest an premiul cel mare, „Cel mai bun startup”, la competiţia Startup Spotlight din cadrul How to Web, în valoare de 125.000 de euro. Startup-ul din Braşov permite a dezvoltat o platformă de testare a jocurilor online. Premiul obţinut, cea mai mare rundă de investiție acordată la o competiție de startup-uri din țară, a fost sindicalizat de către mai mulți investitori din rețeaua TechAngels, împreună cu fondurile de investiții GapMinder Venture Partners și RocaX. Firma a fost fondată de Mihai Gheza (CEO), Alin Moldovan (CTO), Dana Gheza (CMO), Radu Crăciun (COO) și Vlad Centea (CAO).

SymphoPay, platforma de integrare a plăților cu cardul la POS, a primit recent o nouă rundă de finanțare în valoare de 650.000 de euro condusă de fondul EVG, după ce în urmă cu trei ani, GECAD Group, fond de investiţii controlat de omul de afaceri Radu Gerogescu i-a oferit o rundă de finanţare de 550.000 de euro. SymphoPay oferă comercianților și băncilor accesul în timp real asupra terminalelor de plată și integrează tranzacțiile cu platforme de marketing sau loializare. O componentă inovatoare a soluției este și posibilitatea de a tranzacționa pentru comercianți multipli utilizând un singur terminal. Firma a fost înfiinţată în 2015 de Daniel Nicolescu şi Sebastian Ioniţă.

AlphaBlock, un startup IT deschis de un indian și o româncă, a primit recent o finanțare din partea unui fond de investiții din Canada, pentru a-și perfecționa produsul, o soluție bazată pe tehnologii de inteligență artificială și blockchain pentru gestionarea riscurilor cu care se confruntă fondurile de pensii. Valoarea investiției acordate de fondul Real Ventures, din Toronto nu a fst dezvăluită, dar, în urma acestei finanțări, startupul clujean este evaluat la 15 milioane de dolari. Fondator și CEO al startupului AlphaBlock este Mukul Pal, un antreprenor venit în România tocmai din India. Soția sa, Florina, originară din Cluj, ocupă poziția de technical lead în startupul Fintech.

XVision eeste o aplicație medicală realizată de patru studenți de la Timișoara, care a câștigat Seedstars Bucharest, faza pe România a unui concurs european de startup-uri. Aplicația XVision își propune să ofere o soluție de a analiza radiografiile pentru detectarea automată a unor afecțiuni, evidențierea și clasificarea acestora. Sistemul folosește tehnologii Microsoft Azure Machine Learning pentru a analiza radiografii obișnuite și va putea fi folosit de medici radiologi, dar și de personalul medical nespecializat în radiologie, în lispa unor specialiști. XVision a fost realizat anul trecut de echipa Mindfully Technologies, de la Universitatea Politehnică Timișoara, formată din studenții Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Ștefan Iarca şi Andrei Tenescu, sub coordonarea profesorului Sebastian Fuicu.

Digitail este un sistem de tip software as a service (SaaS), care ajută medicii veterinar să intre mai ușor în legătură cu proprietarii de animale. Un fel de Booking.com pentru clinici veterinare și iubitori de animale, Digitail trimite sumarul vizitei prin e-mail sau îl imprimă automat, notifică programările, personalizează facturile și multe alte materiale menite să faciliteze comunicarea cu clienții. Astfel, veterinarii își optimizează unele costuri cu recepția sau cu programările la care clienții nu apar, de exemplu. Startup-ul IT fondat de tineri români plecați în Europa de Vest, Sebastian Gabor (CEO) și Ruxandra Pui (Product Owner), a obținut o finanțare de 220.000 de euro de la investitori din Suedia şi a câştigat concursul de idei de afaceri Startarium Pitch Day, de la București, obţinând un premiu în valoare de 50.000 de euro.

RoboSelf Technology este un startup românesc ce dezvoltă o tehnologie de roboți software asistenți, care să îi ajută pe oamenii care lucrează la calculator. Firma a anunțat în septemberie o rundă de finanțare în valoare de 200.000 de euro. RoboSelf colaborează strâns cu unicornul românesc UIPath, un alt dezvoltator de roboţi software. Robotic Process Automation (RPA) schimbă modul în care profesioniștii din orice domeniu folosesc calculatorul. Roboții software rezolvă toate sarcinile repetitive mult mai rapid și mai eficient decât orice persoană, eliberând operatorul uman și dându-i libertate să se ocupe de alte lucruri care necesită creativitate și luarea de decizii. Dar RPA este o tehnologie complicată, accesibilă deocamdată doar companiilor mari, care pot aloca resurse și personal specializat în acest domeniu. RoboSelf permite utilizatorilor să interacționeze cu roboții software foarte ușor și intuitiv, folosind limbajul natural”, spune Răzvan Dinu, CEO RoboSelf.