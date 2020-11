Un startup românesc care digitalizează logopedia vrea să adune 290.000 de Euro pe o platformă de finanţare

VoxiKids, o platformă dedicată părinților și logopezilor având ca scop accelerarea recuperării copiilor cu deficiențe de vorbire și pronunție, se listează pe SeedBlink, o platformă de equity crowdfunding, în cadrul unei runde de finanțare de 290.000 de euro pentru care compania cedează 10,39% din capital.

Listarea va avea loc marți, 3 noiembrie, la ora 10.00 AM.

Suma vizată prin equity crowdfunding este de 175.000 de euro. Runda este susținută de investitori privați împreună cu fondurile de investiții Gapminder VC - care continuă să susțină proiectul - și Cleverage VC.

“Listarea pe SeedBlink este o oportunitate de a transforma VoxiKids în unul dintre produsele de referință din piața de e-health. Vom putea astfel să adăugăm funcționalități importante în platformă, să accelerăm zona de marketing şi vânzări, dar și să ne putem extinde în Marea Britanie și SUA. Ne dorim să ajungem în cât mai multe case, grădinițe și cabinete pentru că achiziția limbajului în copilăria timpurie este definitorie în dezvoltarea emoțională și socială a copilului”, afirmă AnaMaria Onică, CEO și co-fondatoare Speakquest, compania care deține brandul VoxiKids.

34 de milioane de copii care au nevoie de logopedie

Produsul VoxiKids a fost lansat în martie anul trecut de către AnaMaria Onică (36 de ani), Cristian Băiță (38 de ani) și Adrian Enache (31 de ani). Acesta a fost lansat ca un MVP (minimum viable product) pentru mobile - iOS și Android- și are în prezent peste 10.000 de utilizatori.

“Ideea de a dezvolta un produs dedicat logopediei a apărut în 2018, când căutam un domeniu în care să lansăm un startup cu care să rezonăm și care să aibă un impact social major. Am cercetat piața pe zona de e-health și așa am aflat că în România sunt peste 500.000 de copii care au nevoie de logopedie, iar la nivel global sunt peste 34 de milioane. M-am identificat cu această nișă pentru că eu însămi am hipocuzie unilaterală și mi-a fost ușor să înțeleg prin ce trec acești copii”, afirmă AnaMaria Onică.

Parteneriat cu Universitatea Politehnică din București

În ultimele luni antreprenorii au început tranziția către online prin crearea unei platforme SaaS unice care să conecteze părinții cu logopezii făcând posibilă terapia logopedică online. Versiunea beta a platformei se află în testare privată în 25 de cabinete și urmează să fie publică până în luna decembrie. De asemenea, la începutul lui 2021 va fi lansată varianta finală a aplicației de mobil, care va încorpora și un modul de inteligență artificială (procesare voce). Modulul de inteligență artificială este creat în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București.

"Aplicația VoxiKids este o punte între educație și sănătate, care democratizează accesul copiilor la o resursă de logopedie unică pe piața locală. Platforma are potențial de scalare global, așadar

vorbim de ingrediente tipice pentru campaniile de equity crowdfunding potențate de SeedBlink”, declară Andrei Dudoiu, co-fondator și CEO al SeedBlink.

Antreprenorii își propun ca la finalul lui 2021 produsul să fie utilizat în peste 1.000 de cabinete și să influențeze calitatea vieții a peste 17.000 de copii din România. Astfel, anul viitor compania ar putea ajunge la o cifră de afaceri de 720.000 de euro pe plan local.

Versiunea finală a platformei va conține 20 de module care oferă: terapie online, conținut (exerciții, teme de lucru pentru acasă), instrumente administrative (facturare, managementul documentelor), instrumente de comunicare (calendar de programări, notițe relevante), gestionare pacienți (urmărirea progresului, ajustarea terapiei, evaluări, rapoarte, statistici). De asemenea, echipa lucrează la crearea de conținut care să se adreseze și copiilor cu deficiențe precum Autism, Sindromul Down.

Lansare în SUA și Marea Britanie în 2021. Lider Internațional în soluții digitale de e-health in 2023

“Un părinte merge cu copilul la terapie o dată sau de două ori pe săptămână. Ulterior, acesta nu știe ce tip de exerciții poate face acasă împreună cu copilul, iar comunicarea părinte-logoped aproape că lipsește. Având toate aceste aspecte în vedere, ne-am propus să creăm o oportunitate pe o piață puțin explorată. Conținutul din platformă - de peste 200 de exerciții - se regăsește și într-un app de mobil, astfel încât copilul învață de acasă în modul în care îi place și îl ajută cel mai mult: prin joc”, explică Cristian Băiță, CIO și co-fondator.

Planurile celor trei co-fondatori sunt ca din primăvara lui 2021 să atragă clienți din străinătate, primele țări vizate fiind cele vorbitoare de limba engleză. Extinderea va începe cu Marea Britanie și Statele Unite, urmând ca în fiecare an să fie adăugate cel puțin trei țări. Astfel, co-fondatorii se pregătesc să atragă anul viitor pe piețele din Marea Britanie și SUA un număr de 2.400 de cabinete și 140.000 de copii. Pe de altă parte, antreprenorii își doresc ca în 2023 să devină unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții e-health la nivel internațional.