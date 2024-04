Startup-ul de transfer de bani TransferGo a obținut o finanțare de 10 milioane dolari

Startup-ul britanic TransferGo, folosit și de românii care muncesc în străinătate pentru a trimite online bani la rudele din țară, a obținut o finanțare de 10 milioane de dolari de la un fond de investiții, potrivit TechCrunch.

TransferGo a obținut, în urma unei runde de investiții de tip growth, 10 milioane de dolari, bani care vin de la firma de capital de risc Taiwania Capital. Cu această sumă, startup-ul are în vedere extinderea afacerii în Asia-Pacific.

În urma acestei runde, startup-ul britanic și-ar fi dublat valoarea, la 600 milioane dolari, față de runda de investiție din anul 2021, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Atunci, TransferGo a obținut o finanțare de 50 milioane dolari, iar valoarea totală a companiei era în jur de 200-300 milioane dolari.

„Am fost profitabili constant în ultimul an, singura cheltuială fiind cea de marketing, însă limitată. Am obținut sustenabilitatea afacerii și am devenit profitabili, având încă fonduri din ultima rundă de finanțare. Deci suntem profitabili. Nu avem nevoie de capital extern pentru a crește”, a declarat Daumantas Dvilinskas, CEO-ul TransferGo, pentru TechCrunch.