Startup-ul românesc de tehnologie financiară Instant Factoring atrage o investiție de 600.000 EUR

Fintech-ul românesc de micro-finanțare a companiilor mici Instant Factoring primește o investiție de 600.000 de euro pe care intenționează să o folosească pentru extindere.

Printre investitorii în Instant Factoring, la această rundă s-a alăturat și compania de investiții MicroEurope, a transmis, marți, fintech-ul românesc, printr-un comunicat către StartupCafe.ro.

„Pentru MicroEurope, Instant Factoring este prima investiție din România și în urma acestui parteneriat va ocupa o poziție în board-ul Instant Factoring”, conform startup-ului românesc de tehnologie financiară.

„Această nouă rundă de finanțări este o oportunitate care ne va permite să studiem piețele internaționale în vederea extinderii. În plus, ne oferă încredere și ne confirmă încă o dată că suntem un pilon important în sectorul finanțărilor din România. Ne propunem ca în viitorul apropiat să lansăm și o nouă linie de business, cea a micro-creditelor pentru companiile mici, cu cifră de afaceri de până în 2 milioane de euro”, susține Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring.

De cealaltă parte, Andrea Limone, CEO MicroEurope, spune că „la Instant Factoring am găsit un teren fertil pentru confruntarea de idei. Am găsit oameni competenți care sunt deschiși la schimbare, motivați și determinați să își îmbunătățească serviciile. Au capacitatea de a asculta și dorința de a se implica. Suntem mândri să începem această călătorie în România cu Instant Factoring. Noi, la MicroEurope, am înțeles că factoringul este un instrument puternic pentru incluziunea financiară”.

Instant Factoring este o companie fintech de factoring digital din România, dedicată IMM-urilor și este membru al Asociației Europene de companii Fintech Innovate Finance cu sediul la Londra.

Instant Factoring oferă servicii de finanțare alternativă și este acreditată de BNR. Compania își propune să sprijine dezvoltarea micilor antreprenori prin soluții de finanțare rapidă și facilă, cu ajutorul tehnologiei.

În 2021 și 2022, Instant Factoring a câștigat premiul „Cel mai bun Factoring Digital pentru IMM-uri din Europa Centrală și de Est”, despre care am scris și noi pe StartupCafe.ro.