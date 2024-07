Startup-ul MetaWealth, cu investitori români, anunță că valorează 50 milioane EUR, în urma unei finanțări de 2 milioane EUR

Startup-ul fintech MetaWealth, co-fondat de omul de afaceri de origine canadiană Michael Topolinski, care derulează o serie de afaceri imobiliare în România, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare de 2 milioane EUR de la 11 investitori din Marea Britanie, Suedia, Portugalia, Spania, Elveția și România, în urma căreia firma a fost evaluată la 50 de milioane de euro, la 1 an și 3 luni de la lansarea platformei sale la nivel global.

Cu prezență în București, Marbella și Dublin, MetaWealth își propune să conecteze dezvoltatorii imobiliari cu cumpărători individuali și investitori din întreaga lume, prin integrarea tehnologiei blockchain/ de tokenizare.

De la lansarea sa în martie 2023, platforma de investiții spune că „a tokenizat cu succes 101 active imobiliare premium, cu o valoare totală a investiției de peste 20 de milioane dolari”.

Startup-ul fintech mai susține că are sub contract proprietăți imobiliare din 3 țări cu o valoare totală de 55 de milioane USD. Branduri de prestigiu din industriile de consultanță, imobiliare și tehnologie, inclusiv Deloitte, Colliers, ONE United și Solana, colaborează cu MetaWealth în misiunea sa de a revoluționa piața tradițională de investiții imobiliare cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație.

Michael Topolinski, co-fondator și Chairman MetaWealth:

„Suntem extrem de încântați de succesul acestei runde de finanțare, care confirmă faptul că MetaWealth răspunde la toate exigențele de evaluare pe care le au investitorii experimentați și de calibru. Suntem un business inovator, cu un istoric impresionant de rentabilitate ridicată, cu un portofoliu și un pipeline puternic, și cu un model de business scalabil la nivel global. Ne propunem să organizăm o rundă de finanțare Seria A cu mai multe fonduri de venture capital, până în primul trimestru al anului 2025”.

Totodată, startup-ul este în discuții avansate cu mai multe bănci locale și internaționale interesate să ofere clienților lor acces la oportunitățile de investiții disponibile prin MetaWealth.

Investitorul Bogdan Herea, membru în Consiliul Consultativ al startup-ului, coordonează, în calitate de terță parte, implementarea parteneriatelor cu băncile. „Industria imobiliară a reprezentat dintotdeauna un business esențial pentru industria bancară. Astăzi, tehnologia revoluționează ambele industrii și este firesc ca ele să-și exploateze sinergiile tradiționale prin acest nou cadru global de blockchain și tokenizare oferit de MetaWealth. Discuțiile noastre incipiente de la Londra și București, precum și entuziasmul investitorilor de a investi în MetaWealth ne dau încredere. Ne așteptăm să anunțăm primele parteneriate bancare în următoarele șase luni”, a afirmat el.

MetaWealth mai anunță că, în luna august 2024, își va inaugura sediul din Londra, de unde va coordona „activitățile de reglementare și conformitate, marketing, relații cu investitorii și parteneriatele”.

În paralel, biroul MetaWealth din București „rămâne hub-ul operațional și de resurse umane, coordonând activitățile de achiziții și managementul activelor, operațiunile financiare, juridice și contabile, precum și liniile cruciale de business privind tehnologia, ingineria și securitatea platformei”. Până la sfârșitul anului, echipa locală ar putea crește de la 28 la 40 de persoane, potrivit comunicatului.

Startup-ul precizează că, în prezent, „migrează de la tehnologia blockchain Ethereum la Solana și investește în securizarea licenței sale Distributed Ledger Technology (DLT) pentru Europa”.