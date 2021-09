350.000 euro - investiția pentru startup-ul ce va câștiga Spotlight 2021

S-a stabilit suma la care va ajunge premiul care va fi acordat, sub formă de investiție, startup-ului care va câștiga competiția Spotlight din cadrul evenimentului românesc How to Web 2021.

350.000 de euro este valoarea premiului-investiție oferit celui mai bun startup, care va fi ales de un juriu de investitori și experți - a anunțat marți How to Web, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Suma va fi acordată ca aport la o viitoare investiție în startup, sub forma unui convertible note.

Investiția din acest an, cea mai mare acordată până acum în acest program, este sindicalizată de către un grup de investitori alcătuit din nume precum: TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital și Transylvania Angels Network (T.A.N.).

În plus, startup-urile participante în program vor avea acces la un workshop educativ organizat de Google, precum și alte beneficii oferite de parteneri.

„Spotlight reprezintă o oportunitate pentru ca startup-urile ambițioase să aibă acces la mentori și experți de calibru, sprijin pentru dezvoltare, precum și la o multitudine de resurse și beneficii. Mai mult decât atât, fondatorii se alătură unei rețele puternice de suport pentru startup-uri, unde pot găsi potențiali clienți și investitori, și, totodată, beneficiază de vizibilitate pentru produsele și serviciile lor. Încurajez startup-urile să aplice la acest program dacă vor să aibă acces la sprijinul potrivit pentru a-și duce compania în următoarea etapă de creștere”, a spus Dan Oros, Head of Marketing Google și YouTube România.

Startup-urile se pot înscrie la Spotlight 2021 până la finalul zilei de 19 septembrie, AICI.