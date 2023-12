Un startup fondat de români și-a asigurat 1,5 milioane EUR și mai vrea 500.000 EUR, finanțare pe SeedBlink

Un startup de tehnologie, fondat de doi români, care a dezvoltat o platformă de comunicare și colaborare pentru companii, și-a asigurat suma de 1,5 milioane EUR și vizează o finanțare de 500.000 EUR printr-o campanie de pe platforma SeedBlink, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Compania Sessions Technologies, care a dezvoltat o platformă inteligentă de comunicare, a anunțat că demarează o campanie de finanțare pe SeedBlink, platformă europeană de finanțare pentru startup-uri de tehnologie, și vrea să obțină o finanțare de 500.000 EUR.

Campania s-a lansat vineri, 15 decembrie, și face parte dintr-o rundă de extindere de 3 milioane EUR.

Firma a obținut deja 1,5 milioane EUR din țintă, cu lead investor fondul EarlyBird.

Suma va fi folosită pentru dezvoltarea produsului, creșterea bazei de utilizatori de la 40.000 la 100.000 și pentru acoperirea cheltuielilor operaționale.

“Noua rundă de finanțare, dar și aceste demersuri precum cel de a ne lista pe Product Hunt sau pe AppSumo sunt pași importanți pe care îi facem pentru a ne atinge obiectivul nostru major: acela de a eficientiza modul în care oamenii muncesc. Trendul întâlnirilor online va rămâne, iar datele arată clar acest lucru. Astfel, piața globală de servicii de videoconferință este estimat să ajungă la 17 miliarde de dolari în 2030, comparativ cu 7,8 miliarde de dolari anul acesta, cu o creștere anuală de 11,9%, conform datelor Fortune Business Insights. Totodată piața de software de colaborare este preconizat să crească la 52.9 miliarde de dolari în 2032 față de 16,1 miliarde în prezent, conform Global Market Insights. În acest context, obiectivul nostru continuu este să ne creștem baza de utilizatori, să ne consolidam poziția pe piață și să extindem funcțiile produsului. În 2024 vrem să atragem o finanțare Serie A, iar, pe termen lung, obiectivul nostru este de a ne lista la Bursa de Valori din New York”, a declarat Radu Negulescu, CEO și fondator Sessions.

"Sessions este un startup pe care ne-am dorit foarte mult să-l aducem în portofoliu. Este condus de o echipă executivă de excepție, avându-l în frunte pe Radu Negulescu. Produsul lor reprezintă o soluție pentru o nevoie esențială în cadrul echipelor internaționale, transformând modalitatea de comunicare în companii, cu un impact palpabil asupra productivității. Campania de pe SeedBlink reprezintă o ocazie unică pentru investitorii privați și angel investors să se alăture narativului pe care echipa Sessions îl scrie, participând astfel la dezvoltarea lor dintr-o etapă timpurie. Este prima dată când coinvestim într-o rundă condusă de Earlybird, VC-ul care a crezut în UiPath de la început", a declarat Andrei Dudoiu, Managing Partner SeedBlink.

Până acum, în Sessions a fost investită suma de 9 milioane EUR:

4,5 milioane EUR de către fondatorul Radu Negulescu;

de către fondatorul Radu Negulescu; 4,5 milioane EUR printr-o rundă atrasă în februarie 2022 de la fondurile EarlyBird, LAUNCHub și Stride.

Ce este Sessions

Sessions a apărut printr-o idee a lui Radu Negulescu, CEO, fondator și principalul acționar al companiei, care a trebuit să organizeze o întâlnire a boardului Trencadis, o firmă pe care a fondat-o la vârsta de 19 ani.

Sessions are funcții de Inteligență Artificială integrate care permit eficientizarea unor procese precum rezumatul unei întâlniri, extragerea ideilor principale precum și crearea listelor de task-uri discutate.

Prima versiune Sessions a fost lansată în februarie 2021, iar în iulie 2021 a obținut titlul de “Produsul zilei” și “Produsul săptămânii” pe Product Hunt, un site care prezintă zilnic produse și servicii noi din domeniul tehnologiei.

Tot în 2021, Sessions a obținut titlul de “Produsul anului” (Golden Kitty Award) în categoria “Work from Anywhere”, aceasta fiind cea mai importantă distincție oferită de Product Hunt. De asemenea, în 2022 s-a clasat pe locul a doilea în categoria “Software as a Service”.

Potrivit companiei, platforma Sessions are peste 35.000 de utilizatori la nivel global și a generat vânzări de 2 milioane EUR în ultimele șase luni. La dezvoltarea produsului contribuie totodată cei peste 2.500 de membri din toată lumea din comunitate.

În intervalul noiembrie - decembrie 2023, compania a adăugat 6.300 de utilizatori, mai mult cu 148% față de octombrie. În același interval, prin platformă s-au derulat 23.000 de întâlniri cu peste 98.000 de participanți.

Firma are 26 de angajați. Echipa de management a companiei este formată din Radu Negulescu - fondator și CEO, Ionuț Anisia - Chief Operating Officer, Răzvan Duican - Head of Product, Victor Sava - Head of Delivery și Savian Boroancă - Head of Community.