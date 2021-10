Un start-up românesc, câștigătorul unui premiu în design industrial

Startup-ul românesc .lumen, care produce un dispozitiv ce asistă nevăzătorii să se orienteze când se deplasează, a câștigat Red Dot Luminary Award, pe care compania susține că îl consideră „echivalentul premiului Nobel în design industrial”.

60 de concurenți din 4.000 au fost aleși drept Best of the Best (Cel mai bun dintre cei mai buni), iar dintre aceștia, .lumen a primit premiul Red Dot Luminary 2021.

5 startup-uri au fost nominalizate la această categorie la ediția din 2021:

Unity - nava spațială Virgin Galactic, Cognixion One - ochelari portabili pentru persoanele cu dizabilități de vorbire Canoo - un vehicul de livrare multifuncțional sPEEK - ajutor de vizualizare pentru chirurgi .lumen – construiește ochelari ce ajută nevăzătorii

Printre câștigătorii precedenți ai Red Dot Luminary se numară Google Self-Driving Car - mașina autonomă Google, Lilium Jet - un taxi zburător alimentat electric și Robotic Prosthetic Knee - un genunchi protetic motorizat.

De asemenea, în 2021, la categoria „design de produs - best of the best” a premiilor Red Dot au fost premiați 116 concurenți, în timp ce la categoria generală „design de produs - Red Dot” au fost 2.204.

„Designul nu este despre cum arată, ci despre cum funcționează. Acesta este un citat al lui Steve Jobs, pe care îl respect profund. Faptul că am câștigat acest premiu arată importanța problemei pe care o rezolvăm. Este o onoare să avem munca noastră apreciată la acest nivel”, a spus Cornel Amariei - CEO și cofondator la .lumen. „Juriul a ales un design inteligent, dintre cei nominalizați la Red Dot: Best of the Best, pentru mult doritul Red Dot: Luminary. Un design care poate să îmbunătățească puternic viața a 40 - 50 milioane de oameni. Acest design este bineînțeles incredibil atât din punct de vedere ergonomic cât și ingineresc”, a declarat Wolfgang Meyer Hayoz, membru al juriului Red Dot.

Cine este .lumen

Firma clujeană Dotlumen S.R.L. produce, sub brandul .lumen, dispozitive ce folosesc tehnologie de inteligență artificială, care își propun să ajute persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze.

.lumen a construit o soluție care reproduce principalele capabilități ale unui câine ghid pentru nevăzători, colaborând cu Deisgn Vision, un studio de design cu sediul în Cluj-Napoca, specializat în cercetare, proiectare și dezvoltare de produse.

Dispozitivele .lumen seamănă cu o pereche de ochelari hich-tech și se pun pe cap, deasupra ochilor, oferind nevăzătorilor indicații audio și tactile pentru orientare, când merg.

Proiectul este dezvoltat de o echipă formată din peste 30 de experți din domenii diferite precum inginerie, științe, psihologie, design industrial sau business development. .lumen este fondat de antreprenorul Cornel Amariei, CEO, (fondator, fost Head of Innovation în cadrul companiei Continental Automotive Systems) și Gabriel Chindriș (CTO), conferențiar în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată al Universității Tehnice Cluj-Napoca. Alături de cei doi se află Mihai Ivașcu, cu rol de Chairman. Mihai este fondator și CEO al grupului de companii fintech M3 Holdings și al grupului de software Ingenium, cu birouri la Londra, București și Washington.