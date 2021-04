INTERVIU: Invenția românească ce va schimba viața nevăzătorilor. Cât costă „ochelarii” .lumen

Ochelarii pentru nevăzători .lumen reprezintă dovada că, atunci când tehnologia este cu adevărat pusă în slujba omului, lucruri extraordinare se întâmplă. Fondatorul acestui startup este Cornel Amariei - el face parte din categoria românilor pasionați de invenții care au potențialul să facă o schimbare pozitivă în lume.

Primul brevet pentru acest proiect datează încă din 2014 - era, de fapt, viziunea lui Cornel Amariei de a-i ajuta pe cei cu deficiențe de vedere care nu-și permit un câine dresat special pentru a le fi ghid. Asta în condițiile în care costurile antrenamentului unui patruped sunt substanțiale, ajungând până la 60.000 de dolari!

În cazul ochelarilor .lumen, drumul de la proiectul de cercetare până la producția în masă a durat mai bine de 7 ani. Până când tehnologia de care aveau nevoie a devenit posibilă - ceea ce s-a întâmplat abia de curând -, Cornel Amariei și echipa sa au lucrat la chestiuni adiacente.

În ultimul an, proiectul a obținut finanțări în valoare de un milion de euro, urmând bineînțeles și alte runde de finanțare. De exemplu, proiectul a ajuns în semifinala competiției Cisco Global Problem Solver Challenge și are șansa să câștige unul din premiile substanțiale puse la bătaie. Așadar, în ciuda așteptării îndelungate, acum lucrurile merg pe repede-nainte, astfel că doritorii ar putea comanda ochelarii .lumen în a doua jumătate a acestui an, pentru prețul de 4.999 de euro.

Dar cum funcționează acești ochelari care reproduc principalele caracteristici ale unui câine-ghid, folosind tehnologii avansate de inteligență artificială și robotică?

1. Înțeleg contextual lumea, cum arată, ce reprezintă fiecare obiect și cum se mișcă, unde este sigur să se deplaseze o persoană nevăzătoare și unde nu, așa cum ar face un individ capabil să vadă;

2. Procesează și stochează informațiile intern și calculează modul în care utilizatorul poate interacționa cu lumea din punct de vedere contextual;

3. Transferă informațiile relevante, folosind indicații haptice și auditive.

Cornel Amariei nu este doar un inventator inspirat și un vizionar talentat, ci și un om cu o poveste personală care l-a inspirat: ambii părinți au handicap locomotor, dar au reușit prin forțele proprii să se descurce și să-și adapteze singuri lumea în care trăiesc, în loc să aștepte să le fie adaptată pentru ei. Astfel, el a crescut cu dorința de a-i ajuta pe ceilalți și cu intenția să pună un zâmbet pe fețele oamenilor prin lucrurile pe care le face.

Vă invităm să parcurgeți interviul cu Cornel Amariei acordat StartupCafe.ro:

.lumen este un proiect care reprezintă dovada că tehnologia poate fi pusă cu adevărat în slujba omului. Crezi că autoritățile, statul și comunitățile fac destule pentru cei cu altfel de nevoi decât majoritatea, cum sunt cei cu probleme de vedere? Până la urmă, cum poate veni tehnologia în ajutor pentru transformarea orașelor și satelor în locuri accesibile tuturor?

Cornel Amariei: Răspunsul ar fi: depinde de unde în lume te afli. Sunt locuri în care se face ceva mai multe lucruri și sunt locuri în care se face puțin. Dar, în general, nu se face suficient pentru cei cu altfel de nevoie decât majoritatea.

Specific pentru nevăzători, principalele soluții de mobilitate sunt câinele-ghid și bastonul alb.

Însă nu sunt suficiente. Accesibilizarea infrastructurii (sate / orașe) este foarte scumpă. Noi, specific pentru persoane cu dizabilități vizuale, găsim moduri în care nu trebuie schimbată infrastructura, ci oferim o tehnologie asistivă persoanelor cu dizabilități vizuale, rezultând o accesibilizare generală a mediului și mai mare.

StartupCafe.ro: Ce te-a determinat să începi acest proiect? Cât crezi că a cântărit propria ta poveste de viață?

Cornel Amariei: Cu siguranță că a ajutat și povestea mea de viață (familie etc.), precum și dorința mea de a construi lucruri menite să ajute, dar și faptul că pentru cei cu dizabilități vizuale se fac cele mai puține lucruri. Îmi place să construiesc lucruri; dar mai mult îmi place să construiesc lucruri care aduc zâmbete altora. Sper ca în următorii ani să aduc cât mai multe zâmbete.

StartupCafe.ro: Vorbim despre ochelarii .lumen de câțiva ani, de când se aflau în faza de proiect de cercetare. Pe scurt, care a fost drumul străbătut de acest proiect până în 2020, când ai înființat oficial startup-ul? Și care au fost cele mai importante provocări pe care a trebuit să le rezolvi de atunci și până în prezent?

Cornel Amariei: Corect, primul patent aplicat pentru .lumen a fost în 2014, fiind scris în 2013. Încă de atunci ne-am dat seama cum ar trebui să ajutăm, însă tehnologic nu era posibil. Așa că ne-am axat pe zone tangențiale - am contribuit și urmărit îndeaproape cum tehnologia relevantă .lumen progresează și, în momentul în care lucrurile păreau tehnologic să fie posibile, we jumped in. Și nu e chiar ușor să renunți la o poziție precum cea pe care am avut-o (Head of Innovation la Continental - n.red.) pentru a te arunca în ceva care are șanse mari să eșueze. Dar cu multă muncă, cu o echipă extraordinară, reușim să “dăm peste nas” tuturor celor care ne spun “it’s too good to be true”.

StartupCafe.ro: Cum ai gestionat componenta empatică - că să-i zic așa - a acestui proiect? Pentru că de acuratețea acestor ochelari poate depinde viața celor care-i poartă...

Cornel Amariei: Într-adevăr, este un punct sensibil, dar pe care îl soluționăm abordând situația din mai multe unghiuri. În primul rând, sistemul oferă input către nevăzător - el decide cursul de acțiune. Pentru a asigura calitatea și siguranța fiecărui utilizator, există o serie de traininguri oferite cu device-ul la cumpărare. Modul de utilizare, la început, cuprinde folosirea și altui mecanism comun precum bastonul alb, până când utilizatorul decide că poate să aibă încredere în sistem. Și multe altele. La toate acestea se adaugă simplul fapt că noi construim cea mai bună tehnologie posibilă.

StartupCafe.ro: Explică-le puțin cititorilor noștri de ce durează niște ani ca un produs ca .lumen să iasă pe piață. Și de ce abia în 2020 .lumen a devenit startup.

Cornel Amariei: În momentul în care a fost posibil tehnic să construim acești ochelari (așa cum ne doream și cu tehnologiile de care aveam nevoie), ne-am convertit dintr-un proiect de cercetare într-o companie. Iar ca startup, .lumen se mișcă cu o viteză incredibilă. În mod normal, dezvoltarea unui astfel de produs ar dura 3-6 ani, din momentul în care tehnologia de bază este validată. Însă în cazul nostru, tehnologia de bază a apărut abia în ultimele aproximativ 18 luni, iar noi am validat cât de repede posibil. Și apoi am început dezvoltarea industrială a sistemului. Ne mișcăm mai repede decât industria.

StartupCafe.ro: Cum a fost în pandemie, mai ales în ceea ce privește provocările din zona de dezvoltare hardware și testare?

Cornel Amariei: La începutul pandemiei credeam că dezvoltarea de hardware o să fie dificilă, însă mult mai complicate a fost testarea - adică să lucrăm cu sute de nevăzători. A fost un efort uriaș din toate părțile să reușim să facem aceste lucruri în siguranță. Și am reușit!

StartupCafe.ro: În ce stadiu se află acum proiectul? Când ar putea începe producția în masă? Și ce urmează pe termen scurt?

Cornel Amariei: Suntem în procesul de “design for manufacturing”, în care facem optimizarea fiecărei componente și fiecărui ansamblu. Este un dispozitiv complex, care necesită competențe din mai multe sectoare ale ingineriei. Însă acest proces se termină în a doua jumătate a acestui an, moment în care suntem gata de producție în masă. Testăm continuu; am făcut deja câteva mii de teste și mai sunt câteva mii bune de făcut.

StartupCafe.ro: Mai exact, ce tehnologii folosesc ochelarii .lumen? Și cum funcționează? În câte limbi sunt (sau vor fi) disponibili?

Cornel Amariei: Sistemul nu este dependent de o limba vorbită, decât în cazul meniului vocal. În rest, nu se folosesc cuvinte, sunt una din cele mai latente metode de a reprezenta informație. Ca tehnologii, sunt foarte multe aduse din condus autonom (autonomous driving) și robotică, la baza lor fiind inteligența artificială, mecatronica etc.

StartupCafe.ro: Cu ce capital a pornit .lumen la drum? Ce planuri pe termen scurt și mediu ai pentru a asigura bunăstarea financiară a proiectului?

Cornel Amariei: .lumen a obținut peste un milion de euro folosind equity fundraising în ultimul an. Urmează să deschidem rundă Series-A unde ne uităm sume mult mai mari. Iar lucruri foarte faine urmează să anunțăm.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi ai pentru antreprenorii care au o idee bună, dar se lovesc de realitate și își dau seama că nu e așa de simplu pe cât au crezut inițial?

Cornel Amariei: O să răspund cu două mesaje, unul pesimist și unul optimist/provocator...

Ideea nu valorează nici doi bani. Problema bine înțeleasă și o soluție validată cu publicul țintă - asta e cu adevărat important. Antreprenoriatul de tip startup nu este pentru toată lumea – mulți ar renunța în locul nostru, pentru că ne lovim de provocări ce pot distruge compania aproape săptămânal. Și totuși, creștem. Dar nu dormi ușor în această muncă.

Și al doilea mesaj: Biggest challenges beget best work. Atunci când ai de-a face cu o problemă mare, o problemă foarte grea, inovația se întâmplă zilnic. În .lumen nu am inventat doar “ochelarii”, am inventat zeci poate chiar sute de tehnologii pe care încercăm să le patentăm pe cât de repede putem. Pentru că este atât de grea provocarea, încât fiecare colț din soluție aduce lucruri beyond the state of the art.

StartupCafe.ro: Care e dorința ta arzătoare legată de acest proiect?

Cornel Amariei: Aceeași cu care am pornit startup-ul acum un an, aceeași pe care am avut-o când am pronunțat prima dată, acum 8 ani, “ochelari pentru nevăzători” – să ajutăm. Nimic mai mult decât să ajutăm. Restul - doar unelte să ajungem acolo.

StartupCafe.ro: În tot acest timp, care a fost cea mai surprinzătoare lecție pe care ai învățat-o?

Cornel Amariei: Mi-am amintit mai mult ca oricând cât de important este networking-ul, să cunoști oameni, să știi să cunoști oameni, să știi să atragi oameni și să-i ții aproape.

StartupCafe.ro: Ai și alte pasiuni, dincolo de invenții și tehnologie: muzică, fotografie, călătorit, pilotaj etc. Cât de important este pentru un antreprenor/o antreprenoare să aibă și alte interese? Și cum îi ajută la creativitate și inovație?

Cornel Amariei: Inovația și creativitatea vin din a lua lucruri simple și a le combină. Însă viața academică și cea industrială ne învață să ne specializam într-un singur lucru; doar că nu așa se inovează.

Experții nu pot inova. Ceea ce recomand oricărui om este să încerce cât mai multe lucruri cât mai diferite. Numai așa ajungi să vezi probleme și să vii cu soluții.

StartupCafe.ro: Un gând final pentru cititorii StartupCafe.ro?

Cornel Amariei: România are prea puține startup-uri. Definiția unui startup este creșterea rapidă, nu ceea ce anumite programe românești ne-au dat de înțeles greșit – o companie la început/o companie mică. Și avem prea puține, sigur putem mai bine, sigur putem inspira mai mulți oameni în această direcție.